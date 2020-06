O esquema que lesou o BES em mil milhões

Nelson Morais Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de ex-responsáveis do Grupo e do Banco Espírito Santo, com Ricardo Salgado à cabeça, deverá ser alvo de acusação criminal, dentro de semanas, por, no primeiro semestre de 2014, ter posto em prática um alegado esquema de burla que terá lesado o BES em cerca de 1056 milhões de euros, só através da emissão de títulos de dívida.

Daqui resultou, simultaneamente, uma mais-valia de 800 milhões de euros, cujos beneficiários também deverão ser identificados na acusação do Ministério Público (MP).

A estratégia montada para aquela emissão de obrigações constitui um dos principais capítulos da investigação do MP sobre a derrocada do universo Espírito Santo e fará parte do despacho de acusação que, segundo informações recolhidas pelo JN, deverá ser proferido antes do início das férias judiciais (16 de julho).