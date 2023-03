Jaime Quesado, especialista em inovação, escreveu o seu primeiro texto há 40 anos, no Jornal de Notícias, quando experimentava o jornalismo. Desde então, licenciou-se em Economia e iniciou um percurso dedicado à digitalização e à competitividade das empresas e do Estado. Um livro agora publicado mostra como o país foi mudando devido às ondas de fundos europeus. Em declarações ao JN, analisa o Portugal atual e nem tudo evoluiu no melhor sentido.

"Quando há 40 anos publiquei o meu primeiro texto no Jornal de Notícias, estaria longe de imaginar que esse seria o ponto de partida de um longo percurso de contribuição cívica", refere Jaime Quesado, logo na introdução do seu livro "Nova competitividade", obra que será apresentada esta quinta-feira em Bragança (16 horas, Brigantia-EcoPark ) já depois de ter sido debatida no Porto e Lisboa. Sinal de descentralização, tema caro ao autor. A iniciativa atravessará fronteiras, com sessões em Madrid, Paris, Bruxelas e Londres. Sinal de um país que se internacionalizou em quatro décadas.

Michael Porter em Lisboa, em 2006 Foto: ORLANDO TEIXEIRA

Comparativamente ao início da aventura europeia, em 1 de janeiro de 1986, Portugal será hoje um país menos ou mais assimétrico? "Portugal é hoje um país mais assimétrico em termos de fixação de capital e talento e o fosso entre Lisboa e o resto do país aumentou de forma considerável. Temos áreas territoriais que tem feito o seu trabalho de casa - o eixo Braga-Porto-Aveiro e a zona de Leiria, entre outros -, mas a situação do interior agravou-se e, tirando casos como Bragança ou o Fundão, no resto o panorama é muito problemático. Falta investimento, pessoas, capital e uma dimensão estratégica como a que Michael Porter apontava. Precisamos de uma matriz áreas de investimento/territórios de ir permita focar nas apostas que importa fazer", sublinha Jaime Quesado.

"A entrada maciça de fundos comunitários na nossa economia representava uma grande oportunidade em termos de reposicionamento estratégico das nossas fileiras e das nossas empresas - Michael Porter acaba por vir ao nosso país, a convite do Governo, e desenvolve um estudo que ficou célebre e onde apontou para vários setores da nossa economia, em particular os mais tradicionais, uma narrativa de aposta na competência e qualidade estratégica. Ou seja, na competitividade", refere o autor. O estudo de Michael Porter sobre a competitividade da economia portuguesa data de 1994 e foi encomendado por Mira Amaral, então ministro da Indústria.

Mas será que "a receita Porter" ainda é válida? "O estudo que Michael Porter realizou há 30 anos está mais atual do que nunca - a tónica colocada na aposta em clusters de referência - automóvel, têxtil, turismo, entre outros - veio-se a revelar estratégica e permitiu que algumas áreas como o agroalimentar, a saúde tivessem consolidado uma perspetiva de valor assente muito na inovação e internacionalização. O problema é que apesar destas apostas continua a faltar um modelo de gestão competitivo - melhor organização da gestão, mais cooperação empresarial, diversificação de mercados - que tem condicionado a evolução da nossa matriz competitiva", refere o economista em declarações ao JN.

"Quando se fala em crescimento da nossa economia, fala-se de forma obrigatória no papel que os muitos milhões provenientes de Bruxelas tiveram para a melhoria da nossa base competitiva - com impacto claro na modernização infra estrutural do país e na melhoria da organização da sociedade e economia em muitas das suas dimensões", escreve o autor. O seguinte quadro dá uma ideia da "chuva de milhões" proporcionada pela nossa integração europeia.

FONTE ORIGINAL: Luís Madureira Pires, "30 anos de Fundos Estruturais (1986-2015)".

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) trará pelo menos 18,2 mil milhões de euros a Portugal até ao final de 2026. O país precisa de aproveitar esta onda de fundos? "Precisamos de um Programa Específico de Desenvolvimento Industrial (Pedip) Nova Geração - focado no digital e na sustentabilidade - que recrie a política industrial em Portugal e nos ponha novamente no patamar superior em termos de indicadores de inovação e tecnologia", refere Jaime Quesado.

Jaime Quesado, economista e MBA pela Universidade do Porto, tem exercido ao longo dos anos funções de gestão nos setores privado (Grupo Amorim, AEP) e público.

A pandemia e a guerra vieram alterar a lógica da globalização? "Não estamos ainda perante uma desglobalização acentuada mas há uma recentragem nacionalista e em novos blocos que irão ter impacto no futuro. A União Europeia está numa situação de 'stuck in the middle' (entalado no meio), sem estratégia, como demonstra a falta de resposta ao Isolation Act dos EUA e a dinâmica imperialista da China. Portugal tem neste contexto que acentuar a vocação de plataforma Atlântica e apostar no investimento direto estrangeiro como a chave para o futuro".