"O importante é garantir que inflação estabilize"

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Nazaré da Costa Cabral, disse, esta quinta-feira, que, tendo em conta o contexto atual, "o importante é garantir que a inflação estabilize", alertando para problemas em 2023.

Durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), a responsável disse várias vezes que o controlo da inflação era essencial. "O importante é garantir que a inflação estabilize", realçou, destacando que, ainda que neste momento possa ter efeitos benéficos nas contas públicas, no futuro os impactos poderão ser difíceis de gerir.

"Uma economia com níveis de inflação elevados não se consegue planear", referiu, alertando ainda que os problemas podem chegar em 2023. "As nossas preocupações são que no médio prazo estes efeitos da inflação podem esboroar-se. Penso que 2023 é que pode ser problemático para as contas públicas", indicou.