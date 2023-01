O truque para comprar os voos mais baratos e poupar centenas de euros

Dinheiro Vivo Hoje às 11:32 Facebook

Fazer as malas, pegar no passaporte e partir. Esta foi uma das rotinas que mais deixou saudades durante os anos de pandemia e que justificou a rápida retoma do turismo em 2022. Assim que as fronteiras abriram, a corrida às viagens disparou em todo o mundo.

Apesar da elevada procura dos passageiros, o ano passado fez-se também de desafios para as companhias aéreas. A inflação e o aumento dos preços do jet fuel, que dispararam com o conflito armado na Ucrânia, levaram a que as transportadoras aumentassem as tarifas, a maioria através de sobretaxas de combustível. Mas, apesar de os preços para uma escapada de avião estarem mais caros, é possível poupar com pequenos truques e conseguir um melhor negócio. Ter flexibilidade de datas ou escolher os motores de busca certos são algumas delas. Confira alguns dos conselhos dos especialistas da revista britânica Condé Nast Traveller.

Flexibilidade

É a chave do sucesso dos preços baixos quando a conversa respeita a viagens de avião. Seja nas datas ou no destino, o segredo é olhar à volta. Por exemplo, através do site Skyscanner é possível ter uma visão geral do mês no qual pretende viajar e adaptar as datas de partida e de regresso conforme as tarifas. Muitas vezes, a diferença entre ir um dia antes ou depois da data planeada pode significar uma poupança de centenas de euros. Se não sabe para onde ir, no Skyscanner também é possível pesquisar pela opção "toda a parte" e ver os destinos que num determinado período de tempo estão mais baratos.

Procurar individualmente

Mesmo que esteja à procura de uma viagem para a família toda, é mais barato fazer a pesquisa e comprar cada voo individualmente uma vez que os sistemas automatizados de tarifas só procuram lugares com o mesmo preço exato o que pode agravar o valor a pagar.

Tempo é tudo

Não é certo que seja sempre assim, mas, de acordo com a Condé Nast Traveller apostar nas viagens de última hora pode trazer benefícios. A revista britânica assegura que a altura ideal para se aventurar nesta opção é a três semanas da viagem planeada. Com a data do voo a aproximar-se, as companhias aéreas tendem a baixar o preço para encher o avião.

Cuidado com as taxas de bagagem

Muitas das companhias aéreas cobram taxas de bagagem e impõem limites à quantidade e ao tamanho das malas a levar. Se a bagagem não estiver incluída, faça as contas primeiro e veja se, de facto, a tarifa que encontrou vale a pena depois de somar as malas. Este extra pode fazê-lo perder um bom negócio.

Aproveitar as promoções da classe executiva

"As viagens de negócios pós-pandémicas estão a recuperar a um ritmo mais lento do que as viagens de lazer - o que pode significar oportunidades privilegiadas para obter lugares na frente do avião", explica a revista britânica. Desta forma, se sempre sonhou em conhecer as maravilhas da classe executiva, beber um copo de espumante e aproveitar o lugar extra para as pernas, esta pode ser uma boa altura para procurar uma oportunidade e aventurar-se a atravessar o cortinado que separa o luxo da classe económica. Pedir à companhia aérea um upgrade, caso a classe executiva esteja vazia, é outro dos conselhos da publicação. Afinal, tentar não custa.

