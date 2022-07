Oceântia: o novo autocarro português 100% elétrico

Rute Coelho Hoje às 16:36 Facebook

A startup portuguesa de produção de autocarros elétricos Oceântia desenhou um novo modelo com baterias de elevada autonomia, vocacionado para ser uma alternativa verde aos transportes públicos. A empresa já tem várias encomendas destes autocarros feitas por municípios

Criada em 2020 por engenheiros portugueses com a missão de combater ativamente os efeitos das alterações climáticas, a startup Oceântia desenhou um novo modelo de autocarro 100% elétrico com baterias de elevada autonomia, especialmente vocacionado para oferecer uma alternativa sustentável aos transportes públicos e escolares atualmente movidos a combustão fóssil pela maioria dos municípios portugueses, noticiou o site Smart Cities.

Ao substituir cada autocarro tradicional por um elétrico é possível poupar até mil toneladas de CO2 que seriam emitidos durante a vida útil do veículo e até 69 toneladas por ano, o equivalente à capacidade de absorção de 3 165 árvores adultas, segundo as contas da Oceântia.

Face ao sucesso destes novos autocarros elétricos, a start up conta já com várias encomendas de municípios portugueses e para financiar a sua produção está a decorrer uma campanha pública na GoParity, em que qualquer pessoa pode investir a partir dos 5 euros, neste caso, o contrato é de um ano e o retorno de 5% do seu investimento inicial. O objetivo é angariar 225 mil euros. Esta é a segunda campanha do promotor, depois de ter angariado 115.000 euros através da plataforma, para produzir o primeiro autocarro 0% de emissões CO2. Esse veículo já foi vendido a um município português e encontra-se atualmente em testes de certificação europeia segundo o artigo do Smart Cities.

Os primeiros modelos encontram-se já em produção e prevê-se a sua entrega, no mercado português, durante o segundo semestre de 2022 e a expansão para Espanha e resto da Europa já em 2023. A Oceântia prevê a contratação de 11 pessoas para as equipas de planeamento, construção e vendas.