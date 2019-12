Mário Centeno: "Ninguém está amarrado" nas negociações

Rita Neves Costa Ontem às 23:19 Facebook

O ministro das Finanças entregou esta segunda-feira ao final da noite o documento do Orçamento do Estado de 2020 ao Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Em declarações aos jornalistas, Mário Centeno afirmou que o documento para o próximo ano mostra o "patamar de segurança e estabilidade" que Portugal atingiu nos últimos quatro anos.

De acordo com o ministro das Finanças, "Portugal converge há quatro anos com a média europeia, o que nunca tinha acontecido" desde a entrada do Portugal na zona euro.

Questionado sobre a viabilização do documento, Centeno afirmou que o diálogo com os outros partidos políticos em torno do Orçamento não vai terminar.

O ministro das Finanças referiu que a solução governativa dos últimos quatros anos em Portugal é "invejada pelos colegas do Eurogrupo". Contudo, salientou que "o segredo das negociações justas é que não se esteja amarrado a ninguém".