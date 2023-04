Os iates de luxo dos super-bilionários

Os iates de luxo não são só um meio de transporte. Representam a riqueza e poder económico para os super-bilionários. Foram construídos com especificações muito próprias dos donos e oferecem os mais diversos recursos extravagantes, que vão desde heliportos, salas de cinema, salões de concerto e até pistas de corrida ou de gelo.

1.º- The History Supreme - 4,6 mil milhões

The History Supreme é o iate mais caro do Mundo, é propriedade de Robert Knok, o homem mais rico da Malásia. Esta embarcação de 30 metros foi projetada pelo designer do Reino Unido Stuart Hughes. Foram precisos mais de 3 anos para ser concluído, e usados 100 mil quilos de ouro maciço e platina o que justifica o seu valor astronómico. Para além do ouro que constitui este luxuoso iate outra das características marcantes é a suite principal, que contém uma parede feita de rocha de meteorito e uma estátua feita de ossos autênticos de Tiranossauro Rex.

2.º- Eclipse - 1,3 mil milhões

O Eclipse pertence ao bilionário russo Roman Abramovich. Possui um sistema de deteção de intrusos e sistema de defesa contra mísseis, tem também dois heliportos, 24 cabines para hóspedes, duas piscinas e banheiras de hidromassagem e uma discoteca. Foi desenhado pelo designer Terence Disdale e construído pela empresa Alemã Blohm & Voss.

3.º- Streets of Monaco - 850 milhões

Streets of Monaco é um luxuoso iate fora do comum que representa miniaturas de alguns ex-líbris do Mónaco. Onde podemos ver o Casino Monte Carlo, o Hotel de Paris, o Ca Rascasse e uma piscina a imitar uma praia. Streets of Monaco é um iate de 500 pés de comprimento e pode ser descrito como uma cidade flutuante. A parte exterior foi projetada pela Opulent Yacht, e os interiores foram feitos pela Filthy Rich Boaters.

4.º- Azzam - 550 milhões

A construtora Lürssen Yachts é a responsável por este enorme iate de luxo, o Azzam. Foi entregue ao presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi, o Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nayan

5.º- Topaz - 446 milhões

Foi construído pela empresa alemã Lürssen Yachts e chama-se Topaz. O exterior foi desenhado por Tim Heywood e os interiores pelo com o designer Terrance Disdale. O Topaz vem com elegantes luzes subaquáticas que lhe conferem um ar ainda mais futurista, duplo heliporto, um ginásio de última geração, sala de cinema e uma enorme sala de conferências. Pertence ao vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e ministro dos assuntos presidenciais e membro da família real de Abu Dhabi, o Shaikh Mansour.

6.º- Dubai - 296 milhões

Dubai é outro iate extravagante que também é propriedade de um membro da família real dos Emirados Árabes Unidos. Tem 531 pés de comprimento. Todo o exterior foi projetado por Andrew Winch e construído por Blohm & Voss, os interiores foram projetados pela Platinum Yachts. Ostentando uma piscina em mosaico, escada circular, heliporto, este iate pode acomodar 155 hóspedes, incluindo os membros da tripulação.

7.º- Serene - 279 milhões

Foi construído por encomenda no estaleiro italiano Fincantieri para o um magnata russo da vodka, Yuri Shefler. O seu exterior foi projetado pelo designer de iates Espen Oeino e os requintados interiores por Reymond Langton Design. Pertence atualmente a Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita.

8.º- Motor Yacht A - 273 milhões

É um iate de luxo de 120 metros de comprimento e ostenta um design original, que faz lembrar um submarino ou um navio de guerra, foi projetado pela empresa Alemã Blohm & Voss de Hamburgo para Andrey e Aleksandra Melnichenko, um bilionário russo. O Superyacht A é a sinopse do luxo, com o interior repleto de superfícies espelhadas, e os móveis, copos e talheres feitos de cristal francês.

9.º- Radiant - 270 milhões

Este fantástico iate tem 110 metros de comprimento, com capacidade para até 20 hóspedes e pode acolher até 44 membros de tripulação. O exterior admirável do Radiant foi desenhado por Tim Heywood e os elegantes interiores foram projetados por Glen Pushelburg. É propriedade do milionário dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla Al Futtaim.

10.º- Al Said - 254 milhões

Mais uma vez a empresa Alemã Lürssen Yachts foi a responsável por este luxuoso iate privado que pertenceu a Qaboos Bin Said Al Said, o sultão de Omã, falecido em 2020. Pouco se sabe sobre o Al Said, além de ter uma sala de concertos suficientemente grande para acomodar uma orquestra de 50 músicos e poder hospedar até 70 convidados com uma tripulação de 154 pessoas.