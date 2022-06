Pandemia amargou venda de doces tradicionais

A covid-19 fez cair as vendas de muitos doces tradicionais, mas alguns escaparam ou conseguiram recuperar em 2021. Entre as boas surpresas estão os ovos-moles. Em 2019, a Associação de Produtores de Ovos-Moles de Aveiro (APOMA) registou uma produção de 297 toneladas e, em 2020, viu os números caírem para as 192 toneladas. Contudo, em 2021 a produção voltou a subir e atingiu as 334 toneladas. Ou seja, no ano passado superou os números pré-pandemia.

"As pessoas, quando tiveram oportunidade de reinvestir em momentos de alegria, lembraram-se dos ovos-moles", diz José Francisco Silva, presidente da APOMA, revelando que vários produtores foram "para a rua" nos confinamentos, fazendo com que o doce chegasse a casa dos apreciadores.

Também a empresa que detém a Fábrica de Tortas Azeitonense, em Setúbal, viu as vendas das tortas de Azeitão sofrer uma redução em 2020, mas no ano passado notou uma recuperação que até suplantou o volume de 2019. Segundo o diretor, Duarte Matos, a soma das vendas da fábrica (que comercializa para supermercados) e da loja de venda ao público, caíram quase 14% em 2020. Mas, em 2021, face à angariação de novos clientes para revenda, conseguiram crescer e produziram quase mais 25% do que em 2019.