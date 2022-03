Pandemia custou mais de mil milhões de euros ao Estado em fevereiro

JN/Agências Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

As medidas de combate e prevenção contra a pandemia de covid-19 custaram mais de mil milhões de euros aos cofres do Estado em fevereiro, divulgou a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"Em fevereiro, a execução das medidas adotadas no âmbito do combate e da prevenção da covid-19, bem como das que têm por objetivo repor a normalidade, conduziu a uma diminuição da receita em 402,3 milhões de euros e a um aumento da despesa total em 598,5 milhões de euros", lê-se na síntese de execução orçamental hoje divulgada.

No total, o impacto foi de 1 000 800 000 euros em fevereiro.