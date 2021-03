Pandemia leva salão de beleza para casa faz disparar venda de tintas e depiladoras

Ana Marcela (JN/DV) Hoje às 08:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Em menos de um mês, só os produtos para coloração do cabelo vendidos nos súperes atingiram 1,9 milhões de euros. Artigos para barbear em queda.

O efeito de "salonização" dentro do lar é visível nos carrinhos do súper: vendas de tinta para cabelo e de máquinas depiladoras subiram mais de 50%, e a de depilatórios 27,8%. Já os produtos para barbear estão em queda no novo regresso a casa: 13,8%. "O número de transações na área de saúde e beleza aumentou 106%", adianta Sara Sá, do KuantoKusta, que agrega mais de 1049 parceiros.

Nas últimas três semanas de janeiro, dois fenómenos antagónicos destacaram-se. "A obrigatoriedade de teletrabalho pode ter impactado categorias associadas à barba como after-shave (-15,3%), produtos para barbear (-13,8%), máquinas de barbear (-2,6%), com menos rotação e número de itens nas lojas", comenta.

Em contrapartida, "o efeito de "salonização" dentro dos lares beneficia categorias como coloração (+53,2%), descolorantes de cabelo (+36,8%), depilatórios (+27,8%) e máquinas de depilação (+15,6%), também com mais rotação e itens nas lojas", refere Victor Palandi, gestor de analytics da NielsenIQ.

Triplo dígito

Em menos de um mês, só em coloração para cabelo vendeu-se no supermercado cerca de 1,9 milhões de euros, segundo a NielsenIQ. "Foi a categoria com maior aceleração, crescendo a triplo dígito", destaca Afonso Cruzeiro, diretor da L"Oréal Portugal. No online também. Houve "uma maior procura dos simuladores virtuais de cor de cabelo e até maquilhagem".

Desde o início da pandemia que as lojas Continente registam "alterações acentuadas na procura de produtos de cuidado pessoal, seja por fortes crescimentos, seja por decréscimos nas vendas desta categoria", ao ritmo dos confinamentos, diz fonte oficial da Sonae MC. Motivos? Fecho de diversos serviços e maior foco na saúde e cuidados com a higiene.

PUB

"Nas primeiras nove semanas de 2021 a procura por artigos de cuidado pessoal mais do que triplicou", relata a cadeia. "Venda de sabonetes, colorações, acessórios e depilatórios registam crescimentos menos acentuados mas, ainda assim, a três dígitos", continua. Em queda? Maquilhagem, produtos para pentear (lacas e gel), produtos para barbear e perfumes.

Depilatórios em alta

E o mesmo comportamento detetou o Lidl. Na cadeia, a procura por artigos de maquilhagem caiu, com os produtos para barbear a não sofrer oscilações. "Já nos artigos de cuidado pessoal, da nossa marca Cien, os produtos de depilação foram os que registaram uma maior procura entre janeiro e fevereiro, destacando-se as bandas depilatórias para rosto, para o corpo e gel depilatório para senhora".

"Tem-se verificado um aumento substancial nas diferentes categorias de cuidados de corpo, cabelo e suplementos", adianta Sara Sá, do KuantoKusta. Perfumes, cosméticos e maquilhagem cresceram entre 10% e 41%, já com a proximidade ao Dia da Mulher.

Na Auchan, colorações para cabelo (+32%), acessórios de cabelo (43,78%) e de manicure e pedicura (23,99%), mas também cera frias (+29%) e quentes (48,75%) foram alguns dos produtos de cuidados de beleza que mais subiram vendas com o regresso a casa. "Houve ainda um aumento nos cremes anticelulíticos (+2,68%) e cremes esfoliantes (+22,12%)".

Já no Pingo Doce, produtos de coloração, de depilação, de manicure/pedicure e primeiros socorros registaram "um crescimento acentuado da procura" na categoria de cuidado pessoal".

Equipamentos

Alisar

Num mês, as vendas de aparadores de cabelo no KuantoKusta subiram 82%, as máquinas de barbear 20%, os modeladores e alisadores 118%, e as depiladoras quase 50%.

Aparar

Em janeiro e fevereiro, as vendas de aparadores de cabelo na Auchan dispararam 116,66%. No Lidl a procura foi "acima da média". No El Corte Inglés, registou-se um aumento nas vendas de depiladoras, principalmente das depiladoras de luz pulsada.

Medir

Na Fnac, as vendas de termómetros cresceram "mais de 500%", seguidos por massajadores, balanças, tratamento facial, medidores de tensão, máquinas de cortar cabelo (acima dos 30%) e oxímetros.