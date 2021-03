Pandemia não travou subida das rendas em 126 concelhos

Delfim Machado Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre julho e dezembro de 2020, houve 126 concelhos onde arrendar casa ficou mais caro. Apesar de a pandemia ter abrandado o ritmo do crescimento do valor das rendas em termos nacionais, há concelhos onde o preço por metro quadrado subiu quase 20%.

Os 126 concelhos onde as rendas subiram são mais do dobro dos 58 onde o preço baixou, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que compara a variação das rendas de 189 municípios do país, entre o primeiro e o segundo semestres de 2020.