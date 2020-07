Pandemia provoca nova corrida ao ouro

Emília Monteiro Hoje às 09:24 Facebook

Com o preço do ouro a atingir máximos históricos, as lojas registam um aumento do interesse em vender peças usadas. As famílias tentam obter dinheiro para manter o nível de vida que tinham antes da pandemia. Há marcas a duplicar lojas.

"Já se sente o aumento de particulares a vender ouro. Vê-se muito a necessidade de liquidez rápida das famílias e, quando falta o dinheiro, havendo ouro, é o ouro que se vende". As palavras são de Judá Chester, presidente executivo da Divervalor, ao JN, empresa que tem em Portugal 35 lojas de compra de ouro e que, até ao final do ano, prevê chegar aos 70 estabelecimentos comerciais.

Com a pandemia, o lay-off, o desemprego e a redução nos rendimentos das famílias, a corrida à venda de ouro usado está novamente em alta, tal como aconteceu em 2011 quando a troika esteve em Portugal. "Sempre que há crises, e esta é grande, existe a tendência de recorrer à venda de ouro para obter dinheiro para fazer face às necessidades do dia a dia", esclareceu Fátima Santos, secretária-geral da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP).