Para os cruzeiros o ano é de retoma

Terminal de Leixões prevê receber 100 mil passageiros, o que representa um acréscimo de 13% face a 2019, na pré-pandemia.

Para a atividade dos cruzeiros, 2022 afigura-se como o ano da retoma a nível mundial, voltando aos números pré-pandemia. O Terminal de Leixões, em Matosinhos, prevê receber cerca de 100 mil passageiros, numa fasquia que até poderá ser superada.

"As perspetivas são muito boas. Até ao momento, estão confirmadas para Leixões, durante este ano, 128 escalas de navios de cruzeiro, sendo 22 delas escalas inaugurais. Este movimento representa uma subida de 27% no número de navios, em comparação com os valores registados na pré-pandemia, em 2019. Relativamente aos passageiros, as estimativas apontam para um mínimo de 100 mil turistas (poderá ser bem acima), o que significa um crescimento de 13% face a 2019", assinala a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).