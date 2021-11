Parques tecnológicos do Norte já empregam seis mil pessoas

Glória Lopes Hoje às 14:25 Facebook

Se a riqueza gerada "é inquestionável", o papel das estruturas é ainda mais relevante na fixação de talentos.

São já 600 empresas, seis mil trabalhadores e mais de 300 milhões de euros de volume de negócio anual o resultado da atividade da Rede da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto (PortusPark). Ao todo são oito parques de ciência e tecnologia e três incubadoras, instalados no Norte do país.

Uma fonte do PortusPark indicou que estudos da associação confirmam que "é inquestionável" a riqueza gerada neste ecossistema por via das empresas e dos colaboradores (IVA, IRC, IRS), além do contributo fundamental na fixação de talentos em vários concelhos.