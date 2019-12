Passageiros aumentam aos milhões, mas há quem evite voar

Catarina Silva Hoje às 15:00 Facebook

Num ano, emissão de CO2 aumentou 15% nos dez aeroportos nacionais. Preocupação com o ambiente faz crescer adesão ao movimento No-Fly.

A jovem de 16 anos que despertou o Mundo para as alterações climáticas chegou a Lisboa, no início do mês, de veleiro ecológico. Desde 2015 que a ativista Greta Thunberg não viaja de avião. Como ela, há cada vez mais gente a evitá-los. Mesmo que isso signifique não sair do país ou viajar à boleia e passar dias dentro de um comboio. Ainda assim, o transporte aéreo todos os anos bate recordes. Em 2018, os aeroportos da União Europeia receberam 1100 milhões de passageiros, mais 63 milhões do que em 2017, revelou o Eurostat.

Se pusermos os olhos em Portugal, há dois anos, os dez aeroportos do país emitiram quase 900 mil toneladas de CO2. Mais 15% do que em 2016. E o número vai continuar a aumentar: só até setembro deste ano, Portugal já ultrapassou os 45 milhões de passageiros, mais 7% do que em 2018, ano em que, no total, os aeroportos superaram a marca dos 55 milhões de viajantes. O Porto é o que tem maior crescimento de tráfego. Até setembro, aumentou em mais de 10% os passageiros. Mas é Lisboa, com 23 milhões de viajantes até ao mesmo mês, que continua à frente. De tal forma que, contra os apelos dos ambientalistas, o aumento do tráfego levou às obras de expansão do Humberto Delgado, enquanto se projeta um novo aeroporto no Montijo.