Passageiros chegados de França isolados no aeroporto do Porto

Um avião da TAP vindo de Orly, na capital francesa, aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, esta quinta-feira à tarde, com mais de 20 pessoas suspeitas de estarem infetadas com Covid-19.

Fonte da PSP confirmou ao JN que os passageiros foram conduzidos a uma sala de isolamento e que foram chamadas as autoridades de saúde.

Ao JN, a TAP disse "não ter nenhuma informação sobre o assunto", remetendo para a DGS, "a quem compete dar essa informação", garantindo, no entanto, que a companhia não deixaria viajar pessoas contagiadas por coronavírus.

O JN tentou obter um esclarecimento junto da ANA Aeroportos, mas até ao momento sem sucesso.