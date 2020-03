Pastores em desespero lançam leite fora

Célia Domingues Hoje às 13:11 Facebook

Não o conseguem escoar devido à diminuição da venda do queijo serra da Estrela. Pedem apoio ao Estado porque não têm outro rendimento.

Os pastores estão a viver com a corda ao pescoço. A venda de queijo de ovelha reduziu drasticamente, obrigando as queijarias de média e pequena dimensão (a grande maioria do país) a reduzir a produção de queijo e, com isso, afetando centenas de pastores que fazem da venda de leite a única fonte de rendimento.

Na zona da Serra da Estrela, a produção dos queijos DOP (Denominação de Origem Protegida) está praticamente suspensa. Alguns dos pastores estão a lançar para a rua o leite das ordenhas diárias. É o caso de Ana Isabel Silva, de Oliveira do Hospital, que ontem despejou perto de 500 litros de leite que estava guardado em dois tanques apropriados. "O nosso fornecedor suspendeu a produção e o que fazemos com o leite? Guardamo-lo até quando? Os contentores ficam cheios em dois dias", explica esta pastora que com o marido gere um rebanho de 150 ovelhas.