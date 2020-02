Está de volta a romaria que não vai querer perder!

Hoje às 00:00 Facebook

Se é um amante de tudo o que são iguarias gastronómicas, o mês de março é a altura certa para satisfazer o seu paladar. Em várias regiões do país a palavra de ordem vai ser lampreia e oferta é coisa que não vai faltar - o difícil será mesmo conseguir resistir.

Convites não faltam para os mais aficionados pela gastronomia do nosso país. Desde festivais a romarias, há de tudo para todos os gostos, até mesmo para os mais exigentes. O melhor de tudo é que destes festivais fazem ainda parte programas com sugestões culturais e com uma componente mais ligada à animação - é o melhor dos dois mundos.

Neste mês que se avizinha, todas as atenções serão viradas para a lampreia e é para a degustar que os convites são feitos. Considerada uma iguaria que faz parte da tradição desde sempre, é no mês de março que em várias regiões do país, sobretudo a norte e centro, esta iguaria vai ser a estrela de todos os cardápios.

Todas as sugestões de restaurantes e localidades onde reina esta iguaria estão presentes na "Guia da Lampreia", um suplemento onde poderá encontrar, tal com o nome indica, o guia dos melhores destinos onde poderá levar o melhor desta espécie. Seja à bordalesa, de cabidela ou acompanhada com arroz, opções de pratos não faltam. A grande diferença serão os segredos que cada localidade tiver para lhe oferecer. Para todos os apreciadores de gastronomia nacional e desta iguaria em específico, esta é a romaria que não pode - nem vai querer - perder. E se para além da comida é também um apaixonado por viagens, esta é uma ótima desculpa para se aventurar pelas estradas do nosso país e ficar a conhecê-lo ainda melhor!

Pelo Minho já está tudo preparado para mais uma edição. Para além do roteiro gastronómico vai poder aventurar-se pelo tão famoso Rali à Lampreia, em Monção, que junta a paixão pela gastronomia ao desporto. Por Gondomar, o mote é semelhante: duas semanas do melhor da gastronomia naquele que é o "maior festival de sempre", onde também se inclui o sável.

Em Montemor-o-Velho, prevalecem as tradições do campo e do rio e são elas que dão sabor a esta iguaria do Mondego, acompanhada com arroz. Pelas ruas de Sever do Vouga, os sabores estendem-se por mais de um mês e é durante este tempo que vai poder explorar a localidade ao mesmo tempo que se delicia com a Lampreia. Já em Tomar, o mês é todo ele também dedicado a este peixe. Março é também uma altura para descobrir os melhores espaços e restaurantes - e aqui falamos também de Monção, Penafiel, Mértola, Mação ou até Esposende. Para além disso, pode descobrir outras curiosidades, como qual o número de espécies que existem em rios portugueses e, ainda, algumas receitas que vão permitir que prepare esta iguaria em casa. Como vê, é um roteiro que junta sabor e tradição no mesmo "prato" e que não pode mesmo perder!