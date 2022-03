O bê-á-bá da consolidação de dívidas

Hoje às 08:54 Facebook

Dívidas. A palavra que nunca queremos que entre no nosso dicionário... E nas nossas contas. Para além de ser um problema extremamente comum, é também um que tem solução. Uma delas é a consolidação.

Consolidar ou não consolidar, eis a questão. É uma grande ajuda para liquidar as dívidas que o têm atormentado. Contudo, também se pode revelar um passo maior do que a perna, se não for bem-aconselhado. Por isso, a Resolva a Sua Dívida explica-lhe tudo o que precisa de saber antes de tomar esta importante decisão.

Consolidação de dívidas? O que é isso?

Se ter uma dívida é uma dor de cabeça, várias pode parecer o fim do mundo. Mas isso fica-se pelo parecer. Com a consolidação, evita perder-se no meio dos prazos de pagamento. Basta pedir um empréstimo e, dessa forma, pagar as dívidas, totalmente ou em grande parte, ou, por outro lado, juntar todas num só crédito.

Esta opção é uma enorme ajuda, especialmente se o pagamento proposto pelo banco permitir controlar as suas dívidas e melhorá-las. Como? Através do pagamento de juros mais baixos do que aqueles que atualmente recaem sobre as suas dívidas em separado.

Apesar das vantagens, a consolidação não é um comprimido milagroso. Cada caso é um caso e, por isso, deve estar atento aos seguintes fatores ao ponderar se este é realmente o caminho certo para si.

Uma parede demasiado alta para trepar sozinho

Nem tudo é um mar de rosas no que toca à consolidação da dívida. Primeiro, começa a luta de encontrar um banco que lhe conceda um empréstimo, sendo complicado caso já se tenha atrasado a pagar os seus créditos no passado.

Se encontrar quem lhe abra a porta é uma tarefa árdua, é possível que o pagamento das taxas de juro do novo crédito se revele ainda mais hercúleo. E a situação piora na eventualidade de o empréstimo não chegar para fazer frente a todas as dívidas ou se existir uma em particular que não pode ser abrangida.

Neste caso, ao entrar num processo de consolidação de dívida, ao mesmo tempo que os pagamentos mensais baixam, as taxas de juro e o prazo do crédito aumentam. Se os juros das dívidas unificadas forem mais elevados do que quando estavam separadas, ver-se-á a braços com altíssimas mensalidades.

De modo a que nenhum dos cenários negros se realize, a Resolva a Sua Dívida está pronta a agir. Este grupo de profissionais especializados em assessoria salva futuros há 13 anos, somando mais de 200 créditos saldados, um pouco por todo o mundo.

O programa da Resolva a Sua Dívida permite que os clientes tenham descontos de 50% sobre os encargos, estipulando um prazo para a tão ansiada liquidação. Ao contactar a equipa, vai iniciar um plano de liquidação, permitindo-lhe não só livrar-se dos pesadelos que não o deixam dormir à noite, como também poupar mensalmente enquanto o faz.

São equipas como a Resolva a Sua Dívida que provam que até os cenários aparentemente mais negros podem encher-se de esperança. Diz-se que depois da tempestade está a bonança. Isto porque não existiu nenhum marinheiro que sobreviveu no mar sozinho. Para quê carregar todos os problemas nos ombros quando pode deixar que o ajudem?