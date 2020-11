O sítio perfeito para viver

Hoje às 00:00 Facebook

Encontrar o sítio ideal para viver não é tarefa fácil. Principalmente porque a casa dos nossos sonhos, normalmente, só existe na nossa imaginação. Mas e se fosse possível viver num apartamento com o conforto de um hotel, feito a pensar em todas as suas necessidades?

Na hora de escolher um sítio novo para viver, muitas são as preocupações que nos ocorrem. E se a tarefa de procurar casa já consegue ser um «bicho de sete cabeças», o cenário piora quando, por mais que se procure, a casa perfeita teima em não aparecer. Tranquilidade, uma boa vista, proximidade ao mar, edifícios exclusivamente residenciais e bons acessos a espaços comerciais são alguns dos requisitos, certo?

Durante vários anos, a Foz do Douro era o sítio de eleição para a compra de habitação na área do Porto. Não só por responder a todas estas necessidades, mas por se tratar também da zona premium da cidade. Mas quem disse que não é possível encontrar noutras localidades o mesmo requinte? Um exemplo disso é Leça da Palmeira. Quer perceber como? Nós explicamos.

Conhecida pelas suas praias, pela sua gastronomia e pelo vasto património cultural e turístico, Leça da Palmeira é a resposta a todas as suas preces. É considerada um verdadeiro paraíso para os apreciadores de peixe e marisco e de entre os monumentos e edifícios que a caracterizam é de destacar a Casa de Chá da Boa Nova, o Farol da Boa Nova, o Forte da Nossa Senhora das Neves, a Casa-Museu da Quinta de Santiago, a Quinta da Conceição e a Piscina das Marés, da autoria do arquitecto internacionalmente premiado Álvaro Siza Vieira, alimentada com água do mar e implementada nos rochedos da praia de Leça. Mas se, mesmo assim, sente que isto ainda não faz desta cidade o local que procurava, resta então dizer que Leça da Palmeira distingue-se ainda pela sua excelente localização, bem como pela presença de empreendimentos habitacionais modernos e de uma qualidade de excelência.

O Empreendimento Ocean Terrace é um desses exemplos. É um condomínio exclusivamente residencial, de localização central e com grandes áreas exteriores privativas que, tirando partido das deslumbrantes vistas para o mar, oferecem todo o requinte da Foz do Douro a quem quer investir numa casa. As tipologias dos apartamentos vão desde o Estúdio ao T4, passando ainda pelas penthouses, com o objetivo de atingir várias faixas etárias e estilos de vida.

A qualidade da sua construção e as vastas áreas exclusivas a residentes fazem deste empreendimento um verdadeiro local de férias durante todo o ano. Conforto, segurança e saúde é o que aqui vai poder encontrar. Com vigilância 24h, um ginásio exclusivo, uma piscina semiolímpica, um campo de Padel e um jardim de 8000 m2, nem para fazer exercício vai precisar de sair de casa. Para além de todas estas características, o Ocean Terrace possui ainda ótimas acessibilidades ao centro do Porto, às praias, ao aeroporto e a grandes centros comerciais.

Como vê, a casa dos seus sonhos pode mesmo existir, até nos sítios onde menos espera. Longe da confusão, mas perto de tudo, este é o empreendimento que o vai fazer sentir-se em casa, com o conforto e requinte de umas férias passadas num hotel!