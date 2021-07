Pelos recantos de Portugal - a andar

Hoje às 10:00 Facebook

Haverá sentimento melhor do que ter a oportunidade de descobrir os encantos e recantos de um local que visitamos pela primeira vez? E se ao fazê-lo pudermos estar em contacto com a natureza, o cenário torna-se ainda melhor. Prepare os ténis e toca a andar!

Razões não faltam para sentir orgulho no património natural de Portugal. Desde as suas praias, com vastos areais, às suas florestas e campos repletos de fauna e flora, motivos não faltam para ser um dos países mais aclamados do mundo. Principalmente, quando a tudo isto juntamos as tradições e costumes que tanto caracterizam as várias regiões desta terra lusitana.

Se nunca pensou em passar férias "cá dentro", ou se a vontade de visitar o estrangeiro fala sempre mais alto, porque não dar uma oportunidade aos lugares mágicos, e bem portugueses, que também temos por aqui? A verdade é que cada vez mais se tem apostado no turismo e essa aposta vê-se refletida na divulgação de tradições mais antigas e na construção de percursos pedestres e ciclovias que vêm fazer com que quem visite o nosso país consiga chegar a locais que nem sempre estão à vista de passeios mais comerciais.

E se andar de bicicleta é uma excelente forma de conhecer uma região, fazê-lo a andar é também uma opção mais do que viável. É a bordo das suas pernas que vai poder ter a oportunidade de conhecer qualquer localidade portuguesa, bem como as suas histórias. E a verdade é que em Portugal o que não falta são sítios para explorar a pé, sejam espaços urbanos ou rurais. O que nem sempre se sabe é quais são esses sítios.

É precisamente para os dar a conhecer que surge a revista "Percursos Pedestres e Ciclovias". Aqui vai poder descobrir todas as cascatas, montanhas, vales verdejantes, encostas delineadas por socalcos por onde se pode perder de deslumbre.

Desde Monção a Estarreja, Vale Tua, Arcos de Valdevez, Valongo, Ria de Aveiro, Gondomar, Águeda e Vimioso, muitas são as paisagens que o aguardam.

Descubra todos os recantos e encantos na revista "Percursos Pedestres e Ciclovias", publicada impressa com o Jornal de Notícias - disponível aqui - e explore todos estes tesouros de Portugal.