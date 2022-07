Prepare uma escapadinha enquanto acaba com correntes de ar

Hoje às 17:38 Facebook

Um bom sistema de climatização é tão essencial ao seu bem-estar em casa como é difícil de encontrar. Antes que comece a desesperar, descubra a solução que precisa. E até pode ir já preparando a sua mala de viagem.

A família está a crescer e está na hora de encontrar uma casa maior e que garanta mais conforto. E é impossível falar em conforto sem pensar em ar condicionado. Ninguém se sente bem numa casa gelada no inverno e muito menos numa casa quente nos dias de verão. Porém, encontrar um bom sistema de climatização não é nada simples.

Frequentemente, os ares condicionados criam ambientes desagradáveis, como correntes de ar frio. Com temperaturas inconstantes e brisas desconfortáveis, dormir torna-se um pesadelo. O que devia ter sido uma noite revigorante assemelha-se a uma maratona e acordamos como se não tivéssemos descansado.

Estas queixas não passaram ao lado da Samsung que, com vista a proporcionar o máximo de bem-estar aos consumidores, criou a tecnologia WindFree™. Desde 2017, as casas dos clientes que escolhem equipamentos WindFree™ são mais confortáveis graças a ares condicionados que dispersam o ar fresco de forma silenciosa e uniforme. O segredo? São compostos por milhares de micro-orifícios. A lâmina de insuflação abre-se e o Modo de Arrefecimento Rápido deixa a casa fresca de forma rápida, eficaz e silenciosa.

De noite e de dia, a tecnologia WindFree™ permite-lhe ter o conforto que merece, não só quando está com a família, mas também no escritório. Afinal, toda a gente sabe o quão desconfortável é trabalhar com uma corrente de ar pelas costas ou com demasiado calor. Com o ambiente de "Ar Parado" - correntes de ar com velocidades inferiores a 0,15 m/s, sem correntes de ar frio - não é uma aragem que lhe vai parar a produtividade.

Além disso, há outra dor de cabeça muito comum no universo dos sistemas de climatização ao qual a tecnologia WindFree™ põe um ponto final. Falamos da "famosa" condensação. A taxa de abertura ideal para o painel microperfurado da tecnologia de arrefecimento foi calculada justamente a fim de diminuir a acumulação de condensação e preservar um caudal de ar constante.

Atualmente, a tecnologia inovadora da Samsung está disponível para unidades Murais, Cassetes de 1 Via e Cassetes de 4 Vias. E, se pensa que a WindFree™ já o convenceu, espere até saber que, de 22 de junho a 31 de agosto, na compra de um ar condicionado da gama, ganha uma escapadinha de três dias no valor de 124,90 euros. São duas noites com pequeno-almoço para duas pessoas num dos 450 hotéis à sua escolha. Quer seja fã de casas de campo, quer adore acordar e ter vista para o mar, a Samsung está cada vez mais empenhada em que o cliente "Sinta o seu bem-estar", a principal mensagem da marca.