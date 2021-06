1ª Volta Elétrica a Portugal prova que a mobilidade elétrica é o presente

Hoje às 11:36 Facebook

Foi no dia 25 de maio que a aventura da 1ª Volta Elétrica a Portugal teve início. Três dias, mais de 2000 km percorridos e muito entusiasmo pelo caminho, esta viagem prova que é possível fazer grandes distâncias em automóveis elétricos.

De malas no porta-bagagens e baterias carregadas - as nossas e a do carro - é chegado o momento de materializar e dar início ao desafio que foi lançado: percorrer Portugal de norte a sul e provar que a mobilidade elétrica tem os olhos e as rodas bem assentes no presente e não no futuro.

A aventura teve início no dia 25 de maio, onde uma caravana composta por três EQA da Mercedes-EQ arrancou com o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Motor 24 e TSF, juntamente com outras marcas de comunicação social, pelas estradas do nosso país com o objetivo principal de provar a todos os participantes e a todos os portugueses que já é possível fazer grandes distâncias com automóveis elétricos, deixando o estigma de que isso seria impossível no passado.

Com tudo pensado ao pormenor pelo Clube Escape Livre, os participantes tiveram sempre consigo um road book e horários para cumprir, uma vez que nesta viagem era importante que nada falhasse, muito menos o bem mais precioso que tinham consigo - o carro. Como tal, a meta era só uma: chegar aos pontos de carregamento.

Depois de carimbada a carta de controlo por representantes da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), o "apito inicial" foi dado em Lisboa, pelas 08h00, onde, rapidamente, os condutores perceberam que conduzir um carro elétrico não tem tanto a ver com aceleração, mas sim com o entendimento de rendimento e regeneração de bateria.

Antes de arrancar viagem, era importante saber quais seriam os cantos de Portugal que estavam destinados para esse primeiro dia. Por isso, e com boa disposição, entusiasmo e muito espírito de aventura à mistura, esta caravana única passou por Sagres e Vila Real de Santo António, partindo depois de Évora em direção à Guarda. Mas ainda houve tempo para uma paragem no Autódromo Internacional do Algarve, onde foi possível pôr à prova a mobilidade elétrica de automóvel e de trotineta.

Mais dois dias, muitos quilómetros percorridos e mais sucesso comprovado

O dia começou bem cedo, logo pela manhãzinha, e depois de uma noite em que as baterias foram carregadas a 100%. A primeira paragem do segundo dia da 1ª Volta Elétrica a Portugal foi Miranda do Douro, que se juntou aos três carimbos e à validação FPAK do primeiro dia.

Cada ponto de paragem significava mais uma vitória e mais um carimbo, carimbo esse que assinalava o sucesso desta viagem e o início de uma nova etapa, sempre mais aventureira do que a anterior, uma vez que estávamos a falar da etapa mais desafiante de todas, porque se encontrava na zona do país menos segura no que diz respeito ao carregamento dos três EQA da Mercedes-EQ.

De olhos postos no computador de bordo e com um controlo de velocidade. Foi assim que foi possível manter a média necessária para alcançar com sucesso o quarto e último canto de Portugal sem sobressaltos ou imprevistos. O final não poderia ter sido de outra forma: sucesso nas rodas e a apreciar as belas paisagens que o nosso país oferece.

Alcançado o quarto e último recanto - Caminha - ainda estava em falta mais um carimbo, o da chegada. Para isso, era importante seguir em direção à Nazaré, onde os carros e os participantes da 1ª Volta Elétrica iam receber o merecido descanso. O terceiro e último dia era o mais esperado por todos, seja pelo cansaço acumulado ou por ser a etapa final, onde todos iam conseguir o que desejam desde o início da viagem: uma volta a Portugal ecológica e com emissões zero de CO2.

Foi na Nazaré que todos os participantes foram convidados a conhecer o Mercedes EQ-Lounge, onde carregaram os automóveis durante a noite com energia renovável para receberem o último carimbo desta viagem. Mas antes de partir até ao ponto de chegada, houve ainda tempo e oportunidade de conhecer de perto as maravilhas do Canhão da Nazaré, à boleia de um barco que levou os participantes até junto do farol, e depois degustarem um almoço para recarregar energias.

E assim, de barriga cheia, os participantes rumaram a Lisboa para terminarem a 1ª Volta Elétrica a Portugal. O relógio marcava as 16h20 quando a caravana de veículos da gama EQ da Mercedes-Benz chegou ao ponto de chegada, onde o sexto e último carimbo foi colocado. Do desafio à realidade, o último carimbo tirava as dúvidas sobre se seria ou não possível fazer esta viagem.

Três dias, mais de 2000km percorridos e apenas três paragens para carregamento. E se dúvidas existissem, as mesmas ficaram esquecidas nas estradas e paisagens do nosso país, com a certeza de que é possível guardar na memória um Portugal que merece ser preservado e cuidado por todos, ao volante de um carro elétrico.