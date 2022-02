5G em Portugal continental e também nas ilhas

Hoje às 20:42 Facebook

A operadora de telecomunicações levou a cabo uma operação "gigante" de implementação do 5G: atuou, em simultâneo em todas as capitais de distrito de Portugal continental e nas ilhas. Afinal já cerca de metade da população no território nacional tem acesso ao 5G da empresa e todos os tarifários MEO são compatíveis com o 5G. Feitas as contas são 6 milhões de casas e de empresas que neste momento já usam a fibra ótica. Quanto ao 4G, a rede cobre a quase totalidade da população - 99,7% segundo dados disponibilizados pela Altice.



Ter o território nacional coberto não significa descurar as ilhas. Pelo contrário, estas, segundo a empresa, "têm sido também uma prioridade na defesa da igualdade de acesso e da proximidade ao território". E os números divulgados são interessantes. Muito interessantes. Isto porque a Madeira atingiu, no final de 2021, os 97% de cobertura de fibra ótica. Em relação à rede móvel, os números indicam uma taxa de cobertura - nas duas ilhas, Madeira e Porto Santo - de cerca de 99,5% em 4G. Quanto ao 5G, a Altice garante que metade da população do Funchal já tem acesso ao serviço.



A expansão da rede de fibra ótica e na rede móvel foi assegurada, no final do ano, através da assinatura de cinco protocolos - nas áreas da inovação, infraestruturas, saúde e responsabilidade social - entre a Altice Portugal, na figura de Alexandre Fonseca, presidente executivo da empresa, e Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira. Entre as novidades consta a promessa de cerca de 40 milhões de euros de investimento na expansão das infraestruturas de comunicações do arquipélago. Um exemplo claro é o reforço, ainda este ano, da rede móvel - que já tem uma taxa de cobertura de 99,8% - através da instalação de 12 novas estações, localizadas no Funchal, Santa Cruz, Ribeira Brava e Câmara de Lobos.



Já em relação aos Açores, a promessa da Altice é que a fibra ótica irá́ alcançar, este ano, um valor superior a 97% de cobertura da população. Isto porque em relação ao 4G a taxa de penetração é superior a 97% com a empresa a prever instalar 20 novas estações móveis. Quanto ao 5G em específico, a Altice garante que Ponta Delgada tem acessodesde 1 de janeiro, e que a nova rede móvel vai estar disponível em todas as ilhas do arquipélago até́ ao final deste ano.



Para já, e ainda durante o primeiro trimestre do ano, a empresa vai investir na modernização das redes no arquipélago, "com o objetivo de reforçar a cobertura e qualidade dos serviços prestados aos açorianos". Com isto, a empresa acredita que a rede de fibra ótica irá atingir um valor superior a 97% de cobertura da população e a rede móvel 4G situa-se nos 97,33%, estando previstas 20 novas estações móveis. Como refere a Altice, estas "infraestruturas permitem o acesso a comunicações de alto débito e são fundamentais para a adoção gradual do 5G e para tirar partido das novas oportunidades".



Ainda nos Açores, mas numa vertente mais de inovação e investigação, a empresa tem o polo da Altice Labs, na Ilha Terceira, inserido na iniciativa "Terceira Tech Island", promovida pelo Governo Regional dos Açores. Sem esquecer, também, a ligação com o Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel - através de ações de mentoria a diversas startups, e a parceria estratégica com o Azores Innovation Digital Hub, que tem como objetivo fomentar a transformação digital nos vários setores económicos da região.