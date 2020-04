A casa portuguesa onde o isolamento não entra

Hoje às 15:28 Facebook

Numa fase em que muitos portugueses recolhem às suas habitações para se protegerem, existe uma casa que garante que mesmo estando sozinhos, nunca estarão isolados.

Quando entramos em tempos conturbados, são frequentemente os mais vulneráveis que sentem essa mudança abrupta. Se a normalidade já é muitas vezes um desafio para os mais idosos, para quem sofre de alguma doença ou para quem simplesmente atravessa um período de precariedade, neste momento em que Portugal e o Mundo se veem a braços com um obstáculo de grandes proporções para o desenrolar normal da vida em sociedade, são essas faixas da população que merecem especial atenção e cuidado.

Um cuidado que permanece e até se reforça na importante ação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que por estes dias dá voz ao lema "Somos a Casa de milhares de portugueses". Este lema, que está patente num vídeo recentemente lançado, sublinha a importância do trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa bem como de todas as Misericórdias do país, que diariamente representam uma rede de segurança para portugueses de várias idades, que embora tenham de #ficaremcasa sozinhos, têm também a certeza de que existe um outro hashtag que garante que nunca ficarão sem companhia: #santacasalisboa.