A cereja faz a festa, ou melhor, o Mercadinho

Uma das frutas mais desejadas da época, que faz as delícias de miúdos e graúdos, nem sempre é fácil encontrar cereja de qualidade. A não ser que se vá ao lugar certo.

Quando somos crianças, utilizamos as cerejas que têm dois píncaros como brincos antes de as comermos. Quando somos mais velhos, começamos a perceber quais os reais benefícios desta fruta avermelhada que chega perto do verão e que tanto nos adoça os dias. Mas, de facto, há muitos benefícios que esta pequena fruta poderá trazer.

Desde as propriedades antioxidantes às várias vitaminas presentes, muitos são os benefícios de comer cerejas. Acabam por ser o petisco ideal e saudável quando estamos a trabalhar, quando vamos para a praia ou rios apanhar um pouco de sol ou então ao final de uma refeição (de certeza que já imagina aquela mão cheia de cerejas frescas cheias de sabor).

Contudo, com o panorama criado pelo novo coronavírus, é difícil não pensar de que forma podemos comprar este produto com a máxima segurança. A pensar tanto nos consumidores como no escoamento de produto por parte dos produtores - e numa altura que qualquer festa está cancelada - o Município de Alfândega da Fé decidiu reinventar a Festa da Cereja, realizada já há mais de 30 anos, para criar o Mercadinho da Cereja de Alfândega da Fé.

A festa vai regressar novamente ao Jardim Municipal onde, para além desta fruta de excelência, poderá encontrar ainda vários produtos locais, como azeite, enchidos, queijos e artesanato.

O Mercadinho da Cereja de Alfândega da Fé vai decorrer durante todos os fins de semana e feriados até dia 14 de junho e, apesar de todos os condicionalismos causados pelo novo coronavírus, os espaços de venda vão cumprir as regras de distanciamento e higiene necessários para que a segurança de todos seja garantida.

O novo coronavírus pode ter tirado várias coisas da vida dos portugueses, levando-os a ter uma vida mais calma, com menos movimento. Mas, ao mesmo tempo, fez com que aproveitasse os melhores momentos da vida. E um deles será, de certeza, saborear as cerejas, que tanto se espera para poder comer. E, para tal, nada melhor do que procurá-las no Mercadinho da Cereja de Alfândega da Fé. Dessa forma, de certeza que a vida se vai tornar mais deliciosa e doce.