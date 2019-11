A chave para um negócio de sucesso

Hoje às 09:00 Facebook

Numa época em que nada se faz sem tecnologia, apostar no desenvolvimento tecnológico da sua empresa é a chave para o sucesso. É simples, basta fazer as escolhas certas e ter do seu lado as melhores ferramentas.

No tempo da Indústria 4.0, para ser mais competitivo no setor é importante estar a par das novas tecnologias e perceber quais as mais adequadas para conseguir tornar os processos mais simples e automáticos.

De facto, hoje em dia existem soluções de simples implementação no setor industrial, com resultados imediatos no negócio. Tecnologias como a Internet of Things (IoT), Big Data, Inteligência Artificial, Cloud, Realidade Aumentada e Impressão 3D estão a revolucionar o mercado, permitindo que as empresas tenham um conhecimento mais aprofundado dos seus clientes; lancem produtos mais competitivos e diferenciados; sejam mais rápidas a lançar novos produtos no mercado; otimizem os seus processos e operações, e reduzam os seus custos e a sua pegada ecológica.

A Vodafone, para além de fornecer a conetividade que torna esta revolução possível, conta com uma rede robusta de parceiros IoT, Cloud e Segurança.

Se tem vontade de fazer parte desta era industrial, a Vodafone é o parceiro que precisa para o seu negócio. Com uma série de soluções criadas para ajudar as empresas a entrar na nova era da transformação digital, começar a receber os frutos desta aposta é fácil e rápido.

Para uma gestão em tempo real da sua fábrica, a ferramenta de que precisa é a Machine Data, uma ferramenta adaptável a qualquer sistema com integração simples e modularidade disponível. Através do cálculo e apresentação de indicadores de performance e custeio industrial, as vantagens são várias: um aumento da eficiência do seu negócio - através da automatização na recolha de dados e a visibilidade sobre as métricas de produção - e uma diminuição dos custos - com funcionalidades de gestão energética, de deteção de fugas, de manutenção preditiva.

Para melhor gerir os recursos humanos da empresa, existe a Vodafone TeamLog. Esta solução permite o controlo de assiduidade e gestão de ausências, assim como gestão de horários de trabalho, turnos e férias, e a alocação de custos com pessoal a projetos e tarefas. Com a Vodafone TeamLog é mais fácil, por exemplo, fazer cumprir a assiduidade dos colaboradores, gerir todos os processos de gestão de recursos humanos de uma forma integrada e mais digital, assim como simplificar os cálculos de orçamentos, ao conseguir calcular com mais eficiência os custos dos recursos por projeto.

Para diminuir a sua pegada ecológica e reduzir custos, a Vodafone apresenta a Smart Energy, uma solução para fazer a gestão energética inteligente dos edifícios de uma empresa. Graças a um sistema integrado que reúne a mais recente tecnologia de sensores de temperatura, pressão, humidade, presença humana, abertura de portas, entre outras, é possível acompanhar à distância e em tempo real todo o consumo energético do edifício. Desta forma, as empresas conseguem reduzir o valor da fatura de eletricidade das suas fábricas e também evitar avarias e paragens na produção, ao controlar os consumos energéticos das suas máquinas.

A solução Vodafone ReadyCheckGo disponibiliza ferramentas de produtividade, controlo e gestão, permitindo aceder, em qualquer lugar, a informação importante como formulários, listagens, referências geográficas e históricos de procedimentos. Possibilita, ainda, a recolha de informação como fotografias e assinaturas e o envio de e-mails com documentos anexados ao completar tarefas. Com a Vodafone ReadyCheckGo, as empresas conseguem aumentar a eficiência das suas equipas de fiscalização e auditoria, assim como reduzir o tempo das tarefas administrativas e guardar de forma simples comprovativos do trabalho realizado ou entregue aos clientes.

A Vodafone oferece também serviços de gestão de frotas, o Frotcom e o Sfleet, que apresentam soluções para a localização de veículos e gestão de frotas. Graças a estas aplicações, é possível controlar, de forma remota e em tempo real, a atividade dos veículos da frota, através de um conjunto de ferramentas como: mapas, fotografias de satélite, gráficos, tabelas e relatórios de alarmes. O serviço de Frotcom dispõe ainda de CANBUS, que permite acesso aos consumos de combustível reais dos veículos. Com os serviços de gestão de frotas da Vodafone, as empresas ganham controlo total das atividades relacionadas com a frota e com os colaboradores em mobilidade; assim como reduzir os custos de combustível e o desgaste da frota, ao prevenir usos abusivos por parte dos colaboradores.

Assim, razões não faltam para procurar a Vodafone como o seu novo parceiro na mudança para o mundo digital - e conseguir, assim, começar já a ganhar com as suas vantagens.