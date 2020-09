A diferença que um "pitch" pode fazer no nosso futuro

Hoje às 10:10 Facebook

Vários alunos de escolas nacionais contaram com a ajuda de especialistas da Fundação Galp para prepararem da melhor forma o pitch final para o evento do Apps for Good, programa parceiro do Future Up - Movimento Educativo da Fundação Galp.

Saber falar em público e comunicar de forma assertiva os eixos essenciais de um projeto são ferramentas decisivas para causar uma boa impressão no público. Sobretudo se esse público for constituído por um júri que vai decidir o futuro de uma ideia que queremos levar avante.

Foi por isso que as 20 equipas finalistas do evento final da 6º edição do Apps for Good, que se realizou no passado dia 17 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian, tiveram direito a uma sessão em conjunto com especialistas da Galp para ajudar a orientar todas as equipas a melhorar as suas apresentações antes de chegarem ao pitch final.

Esta iniciativa foi denominada de Pitch Accelerator, feita através de encontros online, onde as equipas de jovens se ligaram digitalmente aos colaboradores das empresas que ofereceram os seus conselhos, tempo e experiência.

Um exemplo prático da lógica hands on do Future Up, que em parceria com o Apps For Good pretende preparar os jovens para os desafios do mundo profissional e incentivar à construção de um futuro mais sustentável, através da tecnologia, digitalização e inovação, promovendo as melhorias das competências na área das chamadas STEM.

Nesta edição do Apps for Good, os alunos e professores de todo o país aceitaram o desafio de criar soluções subordinadas a diversas temáticas, como a habitação sustentável, a biodiversidade marinha ou a erradicação do desperdício de papel e de tempo.

O Apps for Good, programa parceiro do Future Up - Movimento Educativo da Fundação Galp, motivou assim centenas de alunos a encontrar soluções para um futuro mais sustentável, ao participarem neste programa, que incentiva o empreendedorismo dos mais jovens através de ferramentas digitais.

As equipas, que podiam ir do primeiro ciclo ao ensino secundário, deviam criar um projeto totalmente digital que respondesse a um problema atual e cumprisse com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas.

No evento final foram premiadas 8 equipas, nomeadamente, SandSpace, Plastic Free World, Faster, PooPet, Auxilium, Cartão Escolar Digital, BOW (Based on Water) e ReAPP.

O caminho a percorrer para um futuro melhor

Como participantes neste Pitch Accelerator, a Galp contou com Ana Casaca, da Up Coming Energies - a nova fábrica de inovação da Galp, que revelou ter sido "notória a evolução que tiveram (os alunos) ao longo do programa. Percebemos que iam ouvindo e retendo as oportunidades de melhoria que os diferentes mentores iam dizendo".

"Acredito que o papel da ciência e da tecnologia é crucial na implementação de práticas que nos permitam ter um mundo e uma sociedade mais sustentável. São as crianças e os jovens que são os motores e os responsáveis pelas alterações dos nossos hábitos como sociedade", concluiu Ana Casaca.

Para Ana Paula Mendes, da área Comercial da Galp e também voluntária do Pitch Accelerator, "o Future Up é uma ação que nos permite entrar em contacto com crianças e jovens cheios de entusiasmo. É muito interessante ver o entusiasmo com que partilham as suas crenças e o trabalho que dedicaram ao desenvolvimento destas aplicações".

"A participação no Pitch Accelerator foi uma troca de experiências. Aprendi com eles a forma como veem as coisas, o que os preocupa e como tentam resolver através destas soluções. Também contribuí com a minha experiência de vida profissional, dando-lhes dicas de como comunicar melhor e como vender melhor o seu produto", assegurou Ana Paula Mendes.