A empresa que está consigo em todos os momentos, todos os dias

Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Existem marcas que surgem para mudar a nossa vida. Não só porque nos oferecem produtos e serviços que realmente melhoram o nosso dia a dia, mas também ultrapassam, ultrapassam todas as dificuldades e obstáculos para que o nosso bem-estar seja sempre a prioridade principal.

É durante os períodos mais desafiantes que conseguimos perceber quem realmente está, e sempre esteve, do nosso lado. Num período atípico como aquele que vivemos e estamos a viver, durante o qual as tendências de consumo e de exigência dos consumidores se alteraram, a Repsol foi a empresa que se destacou. Distinguida novamente por 3 dos principais sistemas de avaliação de marcas do nosso país, para além da disponibilidade, proximidade e confiança, a qualidade do seu atendimento e infraestruturas foram merecedores de prémio.

"Num período particularmente desafiante, o compromisso com a excelência adquire ainda maior importância", foi este o mote em 2020. E, se os prémios são recebidos de braços abertos, a verdade é que apenas vêm reforçar a responsabilidade que esta empresa sente para com os seus clientes. Com todos os desafios que este ano trouxe consigo, a Repsol soube adaptar-se às exigências. Tudo isto para que, no meio de tantas dúvidas e imprevisibilidades, fosse possível corresponder às expetativas de quem procura os seus produtos e serviços, transmitindo tranquilidade e confiança.

Líder ibérica em estações de serviço, com cerca de 4 mil, e, em Portugal, com presença em todos os distritos, a oferta da multienergética é cada vez mais vasta e integrada. O Programa de Fidelização Repsol Move é um exemplo disso mesmo. Em linha com o processo de digitalização e de melhoria continua da empresa, o programa é hoje um verdadeiro ecossistema totalmente integrado com todo o universo Repsol e a sua vasta rede de parceiros. Através do Repsol Move, os clientes, para além do acesso a artigos do Marketplace que poderão ser rebatidos com pontos Repsol Move, têm à sua disposição uma série de funcionalidades e vantagens.

Hoje, a visita a uma estação de serviço é muito mais do que apenas uma oportunidade para abastecer a viatura, é uma experiência, pois, para a Repsol, cada momento passado com o cliente é visto como uma missão, como uma oportunidade. Não só de fazer mais e melhor, como também de transferir para o mundo digital os valores que tanto caracterizam a marca: transparência, confiança e proximidade.

No fundo, tudo é feito a pensar no cliente. É ele que move o dia a dia desta empresa multienergética e cada passo, cada inovação, são pensados para que, no final do dia, o cliente saia sempre de cada estação de serviço com um sorriso de satisfação no rosto. Quem reforça esta ideia é Rui Aires, responsável pelo Negócio das Estações de Serviço da Repsol em Portugal. "Num ano atípico e desafiante, as nossas Estações de Serviço permaneceram sempre abertas para os nossos Clientes, que, perante tamanha mudança nos seus hábitos, rotinas e consumos puderam contar com alguma previsibilidade, a de que estaríamos prontos, preparados e com vontade de os receber", afirma. Para o responsável, a motivação e responsabilidade que guiaram o ano de 2020 vão manter-se. Sorrir com os olhos, sorrir com e para os clientes continuará a ser a grande missão. "Iniciamos 2021 com as energias e expetativas fortalecidas. Com vontade de fazer mais e melhor", acrescenta.