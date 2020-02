Hoje às 18:22 Facebook

O Carnaval está mesmo à porta e nesta festa tudo é possível - até mesmo voltar a ser criança. Escolha o disfarce, prepare a maquilhagem e deixe que a sua criatividade fale por si!

Mesmo os que resistem à ideia de se mascarar não conseguem ficar indiferentes à magia do Carnaval. Não só as ruas se enchem de pessoas como de cor, música e muita imaginação. Se antes existia a ideia de que para participar nesta celebração era preciso tirar um disfarce da cartola, hoje a coisa já é bem diferente. Com mais ou menos disfarce, toda a gente pode fazer parte deste dia. Ou melhor, desta noite.

É na noite de 24 para 25 de fevereiro que tudo acontece, em Famalicão. Um evento que começou nos anos 80, graças a um grupo de foliões, hoje é já uma grande atração nacional. Nesta noite de festa, toda a gente tem direito a muita música e diversão - oferecida pelos próprios bares e cafés com os seus DJ's. Tudo começa às 21h30, com a exibição do Grupo Musical "TERCEIRA DIMENSÃO" - que tem depois uma segunda parte às 23h30 -, seguindo-se o Desfile "Concurso dos Mascarados", às 22h30. Ainda que a noite comece cedo, a diversão prolonga-se madrugada fora, sem tempo para descansos.

Ficou com muita vontade de se juntar a esta festa, mas não vive em Famalicão? Não desanime! Para que toda a gente possa fazer parte da festa, a autarquia famalicense juntou-se, mais uma vez, à CP - Comboios de Portugal numa parceria que garante transporte rodoviário gratuito e viagens de comboio a 2 euros!

O melhor de tudo é que para além de ser uma festa imperdível, é também uma festa sustentável. Em todos os estabelecimentos aderentes serão utilizados copos reutilizáveis, de modo a diminuir a pegada ecológica do evento. No fundo, o que importa é que todos se divirtam de uma forma consciente!

Como vê, já não existem desculpas para não se divertir nesta noite. Comece a pensar e a preparar o disfarce sem receio de arriscar. Afinal de contas, se é Carnaval, ninguém leva a mal!