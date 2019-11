A Figueira da Foz já tem melhores opções para a sua saúde

Hoje às 11:46 Facebook

Com a abertura da nova clínica Dr.Well's, as famílias da Figueira da Foz já podem contar com cuidados de saúde dentária de forma prática e acessível

Portugal continua a ver a sua saúde a melhorar graças à abertura das clínicas Dr. Well's, com a mais recente abertura - a 15ª - na Figueira da Foz. Especializada em medicina dentária, esta clínica recorre a equipas especializadas e a equipamento avançado para levar até às famílias portuguesas serviços nas áreas da ortodontia, implantologia, endodontia, prostodontia, passando ainda pela dentisteria, pela contratorpedeiro e pela oclusão.

A oferta de serviços é vasta e a conveniência do serviço prestado pela clínica Dr. Well's é notório, seja pela localização e horários, ou pelos preços mais acessíveis do mercado. Razões de sobra para colocar a sua saúde oral e a dos seus filhos em primeiro lugar.