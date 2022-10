A jornada de compra de automóvel do novo perfil de consumidor

Hoje às 11:44 Facebook

"Na Cofidis sabemos que a jornada de compra de automóvel tem vindo a mudar, significativamente, com a solidificação da Internet e o aparecimento de novas soluções digitais. Por isso, estamos focados em compreender os problemas dos clientes e comerciantes."

O consumidor médio ainda valoriza a posse do bem. Outras formas de utilizar carro que não passam pela compra são ainda usadas em modo de "teste" ou em paralelo com a posse. A subscrição é valorizada caso seja uma forma de reduzir a atual despesa com a posse ou como serviço suplementar. A curto prazo, os consumidores mais propensos a testar a subscrição automóvel são os que se interessam pela eletrificação, numa perspetiva de testar a hipótese com o menor risco possível.

