A magia do Natal está de regresso a Gaia

Com a chegada da época mais especial do ano, está de volta a Praça de Natal Jogos Santa Casa em Gaia. Um evento de acesso gratuito, que traz diversão e amor para toda a família.

Na terceira edição da Praça de Natal Jogos Santa Casa em Gaia, são muitas as animações que levam o espírito natalício ao norte do país. De 30 de novembro a 1 de janeiro, regressa a Gaia o grande evento que promete fazer as delícias dos portugueses.

De acesso gratuito, a Praça de Natal Jogos Santa Casa em Gaia vai estar localizada no jardim do centro cívico de Gaia. Aqui, vai poder encontrar diversões para todos os gostos. Dos mais novos aos mais graúdos, todos vão poder deslizar na Rampa de Gelo, ou aprimorar os seus dotes de patinagem na pista de gelo. Pode ainda vislumbrar do alto da Roda Gigante o perímetro da cidade, ou levar os mais pequenos a dar uma volta no Carrossel.

As músicas de Natal não vão faltar enquanto os visitantes conhecem a Casa do Pai Natal, onde os mais novos podem receber um diploma que confirma que conheceram na primeira pessoa o barbudo mais acarinhado do mundo. No Mercado de Natal vai poder encontrar presentes e lembranças para partilhar com a sua família. A novidade nesta edição, é o palco junto ao edifício da câmara municipal, que contará com um concurso de coros e música alusiva à quadra natalícia.

Para dar a conhecer toda a experiência de Natal vivida na Praça de Natal Jogos Santa Casa em Gaia, a redação do JN Direto e da TSF vão estar presentes para transmitir ao vivo tudo o que se passará e partilhar a alegria de Natal vivida por todos aos portugueses espalhados pelo país.

Com tanta oferta, não há desculpas para deixar de viver ao máximo o Natal na zona norte do país. Acompanhe esta iniciativa através do Jornal de Noticias e da TSF, traga a família e entre no espírito natalício que se respira na Praça de Natal Jogos Santa Casa em Gaia.