A magia do Natal está nestas quatro fragrâncias

À procura de um presente que exprima o que as palavras não conseguem? Inspire-se nestas sugestões da perfumaria da Mercadona e deixe um presente diferente no sapatinho de quem mais gosta.

A que cheira o Natal? Não precisa de esperar pelo dia 24 de dezembro para se lembrar. As rabanadas, a canela, a madeira queimada na lareira e o pinheiro acabado de cortar são alguns aromas que nos transportam para os momentos mais especiais da quadra natalícia. Mas não são os únicos. Os perfumes das pessoas que se sentam à mesa na ceia de Natal também têm o poder de nos fazer viajar sem sairmos do lugar.

Por isso, este ano, surpreenda a sua família com memórias. Se tem dúvidas sobre onde as encontrar, sugerimos uma viagem à Mercadona mais próxima. É que na secção de perfumaria há uma grande oferta de fragrâncias ideais para todos os gostos.

A primeira é a Rose Nude, um eau de parfum com um cheiro floral e suave. Além disso, surge também em conjunto, que inclui um eau de parfum roll on, um body milk perfumado para suavizar e hidratar a pele, bem como um guarda-joias.

Por outro lado, se a sua presenteada prefere aromas intensos, a Elección é a escolha perfeita, com um eau de parfum, um body milk e um creme para as mãos que a deixará perfumada da cabeça aos pés. A caixa também se transforma num guarda-joias com espelho, perfeito para proteger os acessórios e produtos de maquilhagem favoritos.

Já para surpreender o seu pai ou tio, Como Tú Plata promete deixá-los com um sorriso no rosto. Este eau de toilette, minivaporizador e gel de banho são perfumados com notas amadeiradas e orientais. O lote contém ainda uma caixa multifunções.

E para aquele seu amigo que raramente faz pausas, Extra Time for him vai fazê-lo sentir-se valorizado. Consiste num eau de parfum com uma fragrância fresca e amadeirada. Adicionalmente, o lote contém uma mochila multiposição que está preparada para qualquer ocasião, tal como o seu dono.

Agora que tem o presente ideal na mão, não se esqueça de o embrulhar e colocar sorrateiramente debaixo da árvore, para que ninguém desconfie da surpresa que preparou. Só assim estará tudo a postos para o dia mais bonito de todos.