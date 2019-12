Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Na noite de 24 de dezembro há sempre um perfume debaixo da árvore. O mais difícil é encontrar a fragrância certa para dar ou receber. A pensar nisso, os perfumistas mais prestigiados do mundo inteiro criaram um aroma perfeito para este Natal.

Florais, cítricos, amadeirados ou orientais? Escolher um perfume que reflita a sofisticação, o estilo e a elegância da quadra natalícia é um bicho-de-sete-cabeças. Seja para ele ou para ela, para dar ou receber, os presentes mais especiais de cosmética, beleza e fragrâncias embrulham-se de excelentes matérias-primas, de grandes perfumistas e desenhadores do mundo inteiro. Antes de chegar às prateleiras das lojas e debaixo da sua árvore de Natal, a incansável procura pelo aroma perfeito começa entre os criadores mais prestigiados - com sotaque francês, claro - que viajam pelo mundo para ganhar inspiração e trabalhar com os fornecedores adequados.

O primeiro passo na busca pelo perfume perfeito passa pelo Centro de Co-inovação de Perfumaria da Mercadona, em Valência, onde os perfumistas ouvem as necessidades de pais, mães e filhos antes de dar forma às coleções exclusivas. É lá que se reúnem para perguntar o que nós, clientes, gostaríamos de encontrar nas lojas nesta quadra. De seguida, o desenvolvimento de um perfume inclui a coordenação de um extenso grupo de trabalho de químicos, avaliadores e perfumistas. A figura do avaliador é fundamental no processo, uma vez que acompanha o perfumista durante o tempo da criação e faz o elo de ligação entre a sua criatividade e o gosto do consumidor final. "Foram levadas a cabo muitas modificações, muitas reuniões, mas a nossa equipa gostou muito do resultado final, tal como a Mercadona. Foi um processo muito harmonioso. Sempre elaborámos criações realmente boas colaborando com o cliente", explica Ilias Ermenidis, perfumista de Firmenich.

Et voilá! Nasce uma coleção exclusiva inspirada em si, uma das que o segredo da perfumaria da Mercadona esconde para este Natal, composta por perfumes, maquilhagem e tratamentos para o rosto e corpo. As duas fragrâncias, uma para homem e outra para mulher, destacam-se pela sua sofisticação. Ambos são perfumes florais, intensos e duradouros, ambientados na noite, na alta-costura e no estilo. "Para a My Soul, elaborámos um bouquet de flor branca, proveniente de uma ideia que tive ao voltar de uma viagem à Índia, onde fiquei absolutamente surpreendido pela intensidade das flores que, são realmente muito aromáticas, muito exuberantes", conta Philippe Paparella-Paris, perfumista de Symrise e criador da fragrância feminina com toques de talco e notas de flor de laranjeira. O presente perfeito para as mulheres que vivem a vida com intensidade.

Já a bergamota da Calábria, combinada com a pimenta rosa e um toque de lavanda, proporciona as notas vibrantes para o coração da My Soul for him. A fragrância masculina de edição limitada - à venda nas lojas até fim de stock - mantém um equilíbrio perfeito entre as notas frescas e luminosas do ananás ou bergamota com uma base de sândalo, vetiver e madeiras de teca. Um aroma que se adapta a todas as ocasiões, sem deixar de mostrar o seu caráter e personalidade. O frasco em verde, que esconde o aroma do Natal, presta homenagem ao famoso azevinho e pinheirinho. Os detalhes em dourado envolvem a magia cintilante destas festas tão especiais e brilham mais do que as luzes natalícias lá de casa.

Para conseguir um look radiante nas festas que se aproximam, a Mercadona também criou uma coleção de maquilhagemMy Soul composta por sombras de olhos, pó iluminador, verniz de unhas, batons de lábios e delineadores com uma textura tão cremosa como a mousse de chocolate da mesa dos doces. Ideal para utilizar durante estas datas tão especiais ou para oferecer juntamente com um ritual de beleza de rosto ou corpo. A coleção My Moment, à disposição na perfumaria da Mercadona, propõe-lhe um programa cosmético avançado que permite lutar de forma eficaz contra os sinais de envelhecimento. Para um cuidado diário, o coffret de rosto contém um creme facial protetor, um tónico remineralizante e quatro frascos conta-gotas de ativos. A coleção de corpo inclui um esfoliante, brisa e creme de corpo. Tudo o que precisa para, este Natal, cuidar de si e da sua família.