À mesa com um produto de excelência nacional

Perceber os benefícios do que comemos é uma grande mais valia. É por isso que o Continente junta no dia 16 de outubro duas especialistas para o primeiro diálogo "A Nossa Queijaria" sobre a importância do consumo de queijo na alimentação.

O queijo faz parte da alimentação de qualquer português, mas nem sempre sabemos como o consumir da melhor forma, quais os benefícios que tem para a saúde e até alguns mitos a que é associado.

Foi para responder a todas as dúvidas que o Continente vai juntar profissionais do setor para o primeiro diálogo digital "A Nossa Queijaria", onde o Queijo e o Vinho serão os protagonistas. Pode assistir ao mesmo no dia 16 de outubro nos sites do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.

Sob a temática "A importância do consumo de queijo na alimentação", o primeiro diálogo conta com a presença de Cátia Pereira, Especialista de Mercado em Charcutaria e Queijos Continente, e Mayumi Delgado, Coordenadora da Equipa de Nutrição Continente.

O Diálogo entre as duas especialistas vai abordar temáticas como, os mitos nutricionais sobre o queijo, quais os benefícios do queijo para a saúde e as características dos mesmos, desvendando ainda qual a variedade de queijo mais produzida e consumida em Portugal.

Mayumi Delgado é licenciada em Ciências da Nutrição e Mestre em Publicidade e Marketing. Com mais de 15 anos de experiência na área doo Retalho Alimentar, a mesma já desempenhou funções na área da segurança alimentar, coordenou a equipa de desenvolvimento de produto Marca Própria Continente e foi gestora de Investigação e Desenvolvimento, no âmbito dos produtos frescos. Atualmente, é Coordenadora da Equipa de Nutrição e Investigação.

Já Cátia Pereira é licenciada em Bioquímica e Química Alimentar e atualmente desempenha funções de Especialista de Mercado em Charcutaria e Queijos Continente. Com mais de 10 anos de experiência na área do Retalho Alimentar, começou o seu percurso na área de qualidade com diferentes funções, desde controlo de qualidade a auditorias a fornecedores e lojas.

Não perca no dia 16 de outubro o primeiro diálogo "A Nossa Queijaria" nos sites do DN, JN e TSF para conhecer melhor este produto de excelência do nosso país.