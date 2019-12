A saúde e o bem-estar ao dispor dos vianenses!

Hoje às 09:06 Facebook

Depois das últimas aberturas da rede de clínicas Dr. Well"s em Coimbra, Cascais e Figueira da Foz, chegou a última abertura de 2020 a Viana do Castelo. A promessa da nova clínica é a de levar aos seus pacientes os melhores tratamentos com médicos especializados, de forma a responder às suas necessidades.

Situada no Continente Modelo, esta é a 16ª abertura da rede Dr. Wells - um formato em constante crescimento, que se destaca pela qualidade nos cuidados de saúde oral, estética e capilar, aos melhores preços.

Na área da medicina dentária, a Dr. Well's dispõe de uma equipa multidisciplinar que garante uma abordagem clínica especializada e integral com os melhores materiais e soluções de alta qualidade, como é o caso dos implantes da marca líder mundial Straumann e dos alinhadores transparentes da Invisalign.

Na área de medicina estética a oferta inclui tratamentos de rosto e corpo, com foco nos pacotes de preenchimento para o rejuvenescimento da pele e nos tratamentos destinados à celulite, estrias e gordura localizada.

Por último, mas não menos importante, na área da medicina capilar, nesta clínica os pacientes poderão ainda ter acesso a consultas que irão identificar as suas necessidades e quais os tratamentos adequados.