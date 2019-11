A saúde e o bem-estar chegaram a Cascais!

Hoje às 10:42 Facebook

Depois de Coimbra, chegou a vez de Cascais. A 14ª clínica Dr. Well's promete levar até aos seus pacientes serviços especializados nas áreas da medicina dentária, estética e capilar.

Foi em dia de festa que no dia 7 de novembro se deu a abertura da nova clínica Dr. Well's. E é mais precisamente na Galeria comercial do Continente do Cascaishopping que vai poder ter acesso aos melhores cuidados para a sua saúde e bem-estar. Com 329m2 e 8 gabinetes, fazem parte da equipa um total de 15 colaboradores, entre profissionais de saúde e pessoal de apoio.

Tal como a maioria das clínicas que estão espalhadas pelo país, a nova clínica de Cascais oferece aos seus pacientes os melhores serviços na área da medicina estética, dentária e capilar. Na área da medicina dentária, conta com uma equipa multidisciplinar que garante um serviço especializado, onde se incluem diagnósticos com a utilização de tecnologia 3D e tratamentos com as tecnologias mais avançadas e materiais de topo, como é o caso da Implantologia - que utiliza implantes da marca líder mundial, Straumann, e da Ortodontia, que também recorre à marca líder mundial, desta vez na área dos alinhadores dentários, Invisalign.

Na área da estética, a nova clínica disponibiliza uma seleção alargada de tratamentos destinados à celulite, estrias, flacidez, gordura localizada, depilação permanente, entre outros, assim como um conjunto de tratamentos de rosto, com especial enfoque nos tratamentos de rejuvenescimento.

E porque são só boas notícias, ao visitar esta clínica pode ainda contar com médicos especializados em microcirurgia capilar, numa clínica totalmente equipada para realização de transplantes capilares. Existem ainda tratamentos que ajudam na prevenção e tratamento da queda do cabelo, nomeadamente o microneeding, mesoterapia e bioestimualção.

Se ficou com vontade de dar um saltinho até Cascais e conhecer este novo espaço, resta então saber que a clínica está aberta das 10h às 23h, todos os dias da semana.