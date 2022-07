A solução para enfrentar as ondas de calor em casa

Hoje às 12:57 Facebook

As previsões confirmam o que já temos vindo a sentir: dias seguidos de temperaturas extremas no verão serão mais comuns e persistentes. Face a este calor sem igual, saiba como manter o seu lar o mais fresco possível.

Os termómetros ultrapassam os 40ºC e em casa parece estar tão quente como na rua. Esta realidade é a que mais se quer evitar, pois não é suposto suar em bica na sala de estar. Se é verdade que não podemos controlar a temperatura que faz lá fora, está nas nossas mãos gerir como nos queremos sentir dentro de casa. O nosso lar deve ser um santuário de conforto, o que, no verão, e especialmente durante ondas de calor, significa manter uma temperatura interior sempre fresca.

No dia a dia, há bons hábitos que pode adotar para manter a temperatura o mais equilibrada possível. Por exemplo, manter janelas, estores e cortinas fechados durante o dia permite que o sol não bata diretamente nas janelas e aqueça a casa. Já abrir as janelas para arejar, só à noite, quando a temperatura exterior estiver mais baixa do que a interior, de preferência criando correntes de ar.

Contudo, não há nada mais rápido, fácil e eficaz do que ter um ar condicionado. Mas não falamos de um qualquer equipamento. Para a nossa casa e família, devemos escolher apenas o melhor. Quando escolhemos um ar condicionado, precisamos de mais garantias do que apenas que arrefeça a casa. Por isso, a gama de ar condicionado Climate da Bosch oferece várias soluções adaptadas a diferentes tipologias de instalação.

O Mono Split Mural Climate 3000i tem múltiplas funções para satisfazer as necessidades dos utilizadores. Entre outras, podemos destacar a função "Follow me", que controla a temperatura a partir de um sensor no comando, o modo "Sleep", que permite maior economia de energia quando o equipamento está ligado durante o sono, e a possibilidade de regular o seu ar condicionado com ligação WiFi via App HomeCom Easy.

Já o modelo Mono Split Mural Climate 5000i tem uma classificação energética até A+++ em modo arrefecimento e aquecimento. Para além das funcionalidades da gama 3000i destacamos a funcionalidade Swing 3D, que ajusta a saída de ar horizontal e verticalmente de forma automática, direcionando o ar para todos os cantos da área a climatizar.

O modelo Mono Split Mural Climate 6000i tem também uma classificação energética até A+++ em modo arrefecimento e aquecimento. Para além de todas as características dos modelos anteriores, diferencia-se por incluir um sensor de movimento que deteta quando estamos no espaço a ser climatizado. Esta função permite que a unidade interior reduza a potência do equipamento caso não detete movimento durante 30 minutos, poupando assim energia.

Apesar de diferentes, todos os modelos da gama de ar condicionado Climate da Bosch têm a possibilidade de ligação Wi-Fi, sendo regulados à distância a partir da App HomeCom Easy, exclusiva da Bosch.

E se pensou que a Bosch já tinha mostrado todas as opções salva-vidas para o verão, ainda nem viu metade do que a marca tem preparado para os seus clientes. Até 12 de agosto, seja uma das 50 primeiras pessoas a registar a compra de um sistema de ar condicionado Climate da Bosch, com data da fatura entre 1 e 31 de julho, e habilite-se a ganhar um Compressor de Ar Easy Pump Bosch. Saiba mais sobre a campanha aqui.