A sustentabilidade é divertida e pode trazer prémios às escolas

As inscrições para a edição 2022/2023 da Turma Imbatível estão abertas até 23 de janeiro. Apenas as primeiras 300 escolas inscritas podem participar. Com o mote "Juntos mudamos o mundo", as turmas a concurso vão criar ideias para melhorar a vida nas suas comunidades.

A sustentabilidade não é assunto só de gente grande. E os alunos da EB1 Ribeiro Carvalho provam-no todos os dias. E nem é preciso entrar na sala de aula para o saber. Basta parar em frente do portão da escola para notar uma coisa curiosa: um saco de pano pendurado no gradeamento. Algo que pode passar tão despercebido aos olhares desatentos, mas que revela toda a sua importância assim que conhecemos as crianças que dão vida a este recreio, todos os dias.

Nesta escola de Agualva-Cacém, no município de Sintra, as crianças aprendem a proteger o ambiente enquanto fazem o que mais adoram: brincar. Entre elas está Mara, aluna do quarto ano, para quem salvaguardar o planeta é, entre brincadeiras, um tema sério. "Se não o protegermos, não só contaminamos o ambiente, como também nos contaminamos a nós próprios", explica-nos.

Fachada da EB1 Ribeiro Carvalho, em Agualva-Cacém, Sintra Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens

Aqui, crianças como a Mara são motivadas a pensar sobre os problemas da sua comunidade e arranjar formas de os resolver. Foi por isso que nasceram projetos como a Eco Lancheira, que motiva os alunos a levar os lanches em sacos de pano e a reduzir o desperdício de papel e plástico. A ideia nasceu numa Assembleia de Escola, com a presença de representantes das várias turmas. Um deles foi Guilherme, também aluno do quarto ano, que se senta ao lado de Mara e de uma mão-cheia de colegas, na biblioteca da escola.

Rodeadas de livros de várias cores e feitios, estas crianças reuniram-se para nos contar uma história especial. Uma história em que são elas os heróis e em que a missão é a mesma: proteger o ambiente. Mas tal como todos os heróis, estes alunos não estão sozinhos. Contam com o olhar atento e cuidador da sua professora, Elisabete Querido, e da diretora da escola, Maria João Faria. E têm, claro, as ferramentas que só uma iniciativa como a Turma Imbatível pode dar.

Uma iniciativa para formar a próxima geração

É preciso recuar sete anos para chegar à primeira edição em que a EB1 Ribeiro Carvalho participou na Turma Imbatível. Muita coisa mudou desde 2016, mas nem a pandemia impediu o programa educativo do Lidl de aproximar a responsabilidade ambiental às crianças.

À esquerda, a professora Elisabete Querido e, à direita, Maria João Faria, a diretora da escola. Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens

De norte a sul do país, a Turma Imbatível tem ajudado a formar aqueles que serão os agentes de mudança no futuro. E fá-lo através de atividades pedagógicas realizadas nas escolas, sejam elas jogos de tabuleiro gigantes, peças de teatro, ou até mesmo através de um concurso interescolar em prol da sustentabilidade, como é o caso desta nova edição para o ano letivo de 2022/2023. Passados 10 anos de projeto, a Turma Imbatível já impactou 128 mil alunos e 955 escolas nacionais, sempre sob a premissa de aprender a brincar.

Para a professora Elisabete Querido, estas atividades são mais-valias à aprendizagem porque passam uma "mensagem muito assertiva" sobre temas do currículo nacional, alinhados com a Cidadania e Desenvolvimento e a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, afirma, em entrevista ao Jornal de Notícias. "Trabalhamos estes temas em sala de aula de uma forma muito teórica. As atividades promovidas pela Turma Imbatível são um repetir da matéria, mas de uma forma lúdica, o que torna a aula muito mais interessante", confessa Maria João Faria, diretora da escola, também em entrevista ao Jornal de Notícias.

Com um novo site e novos conteúdos educativos, a edição 2022/2023 da Turma Imbatível traz novidades, tais como, uma minissérie animada dedicada aos temas-chave do projeto, com personagens que formam as turmas dos hortícolas, das frutas e dos animais. Este ano, a Turma Imbatível apresenta também um guia digital para os professores trabalharem em sala de aula com os alunos, composto por quatro versões a serem distribuídas ao longo do ano letivo, e muitos outros materiais interativos para auxiliar professores e famílias a levarem a sustentabilidade para dentro da sala de aula e da casa de cada um.

Adicionalmente, este projeto vai decorrer em formato de concurso interescolar, alargando a possibilidade de participação às escolas e alunos do pré-escolar. Assim, as turmas que se inscreveram na nova edição da Turma Imbatível têm o desafio de criar ideias para tornar a sua escola e/ou localidade mais sustentável, dentro de um dos seguintes temas: Alimentação Sustentável, Vida Saudável, Sustentabilidade e Consumo Responsável.

Após avaliadas as candidaturas, serão selecionadas duas ideias vencedoras - uma de uma turma do pré-escolar e outra de uma turma do primeiro ciclo - e atribuídos prémios monetários para a sua implementação. As inscrições ainda estão abertas até 23 de janeiro, inclusive, e só as primeiras 300 escolas inscritas poderão participar.

A EB1 Ribeiro Carvalho foi uma das primeiras 100 escolas a inscrever-se na edição 2022/2023. Como tal, os alunos vão receber a visita do Brócolo Bernardo, uma das personagens da Turma Imbatível. Um momento que, além de marcante na vida dos mais novos, será mais um capítulo da longa história que a instituição já partilha com a iniciativa do Lidl.

Plantar as sementes de um futuro melhor

Nos anos letivos de 2020/21 e 2021/22, a Turma Imbatível levou às escolas o "Um jogo e peras", um jogo de tabuleiro gigante sobre estilos de vida sustentáveis. E ainda que passadas estas edições, o entusiasmo pelo tema e pelo jogo continua. "Costumamos pôr este jogo no recreio e os alunos brincam livremente", afirma a professora Elisabete Querido.

Depois de participarem nas atividades da Turma Imbatível, "os miúdos sentem-se muito mais motivados para aprender", conta Elisabete Querido. E o resultado está à vista. Na biblioteca, são muitos os que levantam rapidamente o dedo quando lhes perguntamos o que aprenderam com o Lidl e o que podem fazer para serem parte da solução. Por isso, motivá-los a criar uma ideia para o concurso interescolar desta edição da Turma Imbatível foi um passo natural. "As ideias têm de partir deles. Para estarem motivados, são eles que têm de pensar no que vamos fazer. A escola é deles, portanto, têm de ser eles a decidir", realça a professora Elisabete Querido.

"A questão aqui é que, na cabeça de cada criança, fique a ideia de que têm de mudar e que, quando tiverem autonomia, o façam", nota a diretora Maria João Faria. Para tal, concorda a professora Elisabete Querido, "temos de continuar a trabalhar". "Os alunos é que vão ser os futuros cidadãos. Temos sempre de, em prol do planeta, trabalhar estes temas que nos preocupam, porque são as crianças que vão mudar o mundo", conclui, sorrindo.

Se conhecer uma turma ou escola que queira participar nesta edição da Turma Imbatível, não perca esta última oportunidade e inscreva-a aqui até 23 de janeiro, inclusive. Recorde-se que apenas as 300 primeiras escolas inscritas poderão participar neste movimento de mudança. Este projeto conta com o apoio da Direção-Geral da Educação (DGE), Direção-Geral da Saúde (DGS), Associação Natureza Portugal, em associação com a WWF (ANP | WWF), Associação Portuguesa de Nutrição (APN), Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP), Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). Para qualquer esclarecimento, poderá contactar através do e-mail: turma.imbativel@lidl.pt.