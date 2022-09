A transição net-zero na mobilidade

Hoje às 08:43 Facebook

A transição net-zero é uma tendência chave para a mobilidade nas próximas décadas. Por isso, queremos ter um papel ativo e impulsionador nesta mudança.

As indústrias da mobilidade são os motores da economia global. Mas o setor dos transportes é um dos principais responsáveis pelas emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) a nível mundial, com cerca de 20%. A boa notícia é que as recentes tecnologias de baterias, células de combustível e até de combustíveis sintéticos, emitem zero (ou quase) poluentes.

