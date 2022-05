Acompanhe em direto a Vodafone Business Conference sobre "extended reality"

JN/Agências Hoje às 08:00 Facebook

A Vodafone Business Conference regressa depois de um ano em suspenso e o tema é a "extended reality" (realidade estendida). Decorre no Palácio da Bolsa, no Porto, esta quinta-feira. Pode assistir à transmissão via streaming em direto nos sites do JN, DN, TSF e DV.

O foco da conferência é a extended reality (XR) - realidade estendida -, que combina as tecnologias de realidade aumentada (AR), virtual (VR) e mista (MR), e vai permitir dar o salto para um futuro mais estimulante.

Ao longo de uma manhã vão ser discutidos assuntos que vão desde a forma como as empresas se podem preparar para uma era XR até aos setores que vão sentir primeiro este impacto.

A conferência começa às 9.45 horas, com uma sessão de boas-vindas de Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal.

Às 10 horas, fala o primeiro convidado, Jeremy Dalton, Head of Metaverse Technologies da PwC, do Reino Unido. Segue-se um coffee break, às 10.45 horas. Em seguida, pelas 11.15 horas, apresenta-se Alex Rühl, fundadora e diretora VR do estúdio de realidade virtual "Cats Are Not Peas".

Às 11h45, é a vez de subir ao palco Elsa Justino, Vogal Executiva do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (EPE). O último orador é Ricardo Amaral, Médico Especialista em Medicina Intensiva no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (EPE), que se apresenta às 12 horas. A conferência termina às 12.40 horas.

A Vodafone Business Conference - Extended Reality decorre no dia 19 de maio, no Palácio da Bolsa, no Porto, e pode ser vista via streaming em direto nos sites do JN, DN, TSF e DV, que estão associados à iniciativa.