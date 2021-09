Agora comprar casa é mais fácil. Sabe porquê?

Hoje às 10:04 Facebook

Já não precisa de visitar todos os bancos que conhece antes de pedir um crédito à habitação. Há um serviço online grátis que lhe indica qual o mais indicado para conseguir a casa dos seus sonhos - e depois é só assinar os papéis.

Comprar casa é, para muitos, um sonho e um pesadelo. Se num momento deliramos com a ideia de, finalmente, encontrar o sítio onde sempre quisemos viver, no outro desesperamos com a quantidade de papelada que é preciso tratar. Sim, comprar casa é provavelmente um dos momentos mais desafiantes da vida adulta.

Mas se antes era aconselhável visitar vários bancos antes de decidir onde pedir crédito à habitação, agora não precisa de sair do sofá para saber onde lhe podem dar as melhores condições. Basta inserir os seus dados no idealista e, de forma gratuita, uma equipa de especialistas irá indicar-lhe qual o melhor banco para o seu caso.

Aliás, este serviço, que existe no idealista desde meados de 2020, permite enviar pedidos de crédito a vários bancos, sem custos, sem compromisso - e sem sair de casa. É só formalizar a documentação, realizar a avaliação e fechar negócio.

Através de um simulador online, este serviço permite, também, perceber que tipo de casa podemos comprar. Inserindo alguns dados básicos, a ferramenta calcula quanto podemos gastar na compra de uma casa, o que é talvez a dúvida que provoca mais insónias. Porque deve conhecer a sua taxa de esforço antes de tomar um passo tão importante como a compra de uma casa. A partir daí, é mais fácil perceber quais os imóveis que se encaixam nas suas possibilidades.

No idealista encontra ainda a resposta às mil e uma dúvidas que surgem neste momento. Nomeadamente, um descodificador de termos que nunca ouvimos falar e que se multiplicam nesta altura (como taxa fixa e variável, impostos, entre outros) e uma lista da documentação solicitada pelos bancos.

E não é só. Como explica Miguel Cabrita, responsável por este serviço no idealista, "utilizar o serviço do idealista/crédito habitação permite obter um acompanhamento especializado de profissionais experientes, de forma isenta e gratuita, que procuram esclarecer todas as dúvidas dos clientes e enquadrar aquilo que cada um procura com a oferta existente no mercado".

Tudo isto, sem sair de casa - o que representa uma maior segurança, em tempos de pandemia, e também uma incomensurável poupança de tempo e de dores de cabeça. A verdade é que, devido à COVID-19, a digitalização dos serviços é cada vez mais uma realidade e essa é uma vantagem inestimável para as famílias, que se debatem cada vez mais com a falta de tempo. O idealista é um exemplo de marca que soube aproveitar um momento desafiante, como a pandemia, para se modernizar e oferecer um melhor serviço aos seus utilizadores com este simulador.