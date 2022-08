AgroSemana regressa no meio da natureza

Hoje às 09:39 Facebook

O Espaço AGROS recebe a AgroSemana, num recinto único no meio da natureza onde não vão faltar expositores para visitar, gastronomia para degustar, muita música e possibilidade de conhecer de perto várias raças autóctones portuguesas e animais de quinta.

Se a última edição da AgroSemana recebeu 90 mil visitantes e mais de 200 expositores, este ano não é esperado menos do que isso. De 1 a 4 de setembro, na Póvoa de Varzim, haverá música para todos os gostos, espaços infantis para momentos de muita brincadeira e, mais importante que tudo, uma mostra do que melhor se produz, cozinha e come em Portugal.

A AgroSemana dispõe de uma área diferenciada, reservada exclusivamente ao setor agroalimentar. Com foco na produção nacional, inclui uma zona dedicada à exposição de várias entidades do setor, à apresentação de novos produtos, a degustações e a ações de showcooking. Já no palco principal da feira, encontra uma das maiores exposições de máquinas e equipamentos agrícolas.

Durante todo o evento, a autenticidade e a qualidade marcam presença no Espaço Cooperativo, através da mostra de produtos nacionais de excelência desde laticínios, vinhos, azeites e doces regionais, entre outros. Além disso, existem expositores de hortícolas e flores, onde encontra uma grande variedade destes produtos de alta qualidade, provenientes da atividade local.

A gastronomia também não podia faltar e, na praça da alimentação, há opções para todos os gostos, desde os tradicionais petiscos portugueses à saborosa street food. Este espaço ao ar livre destaca-se pelo ambiente descontraído e animação musical, ideal para estar com a família e os amigos. Lá poderá também encontrar diversos restaurantes de raças autóctones, onde produtores, consumidores e profissionais poderão degustar carnes exclusivas de Denominação de Origem Protegida (DOP). Criados nos prados verdes e naturais do Norte, estes animais possuem uma carne tenra, suculenta e saborosa. Para os mais gulosos, o espaço de eleição será o dos doces, localizado na avenida principal da feira.

Nesta que é já a oitava edição da AgroSemana, existe um picadeiro, pensado especialmente para divulgar as atividades equestres das principais instituições de ensino profissional agrícola da região Norte e para lhe dar a oportunidade de experienciar o Batismo a Cavalo. Estar em contacto direto com outros animas, para além dos cavalos, também é possível. Desde bovinos, cabras, ovelhas, garrano do gerês, póneis, porco bísaro, coelhos, galinhas, gansos a patos, nenhum deles ficou de fora, assim como os animas de raça Holstein-Frísia.

O Stand da AGROS encontra-se localizado na Casa Agrícola, marco do passado rural do Espaço AGROS. Neste espaço decorrem ações que promovem os benefícios do consumo de leite direcionadas para o público infantil. Para os mais novos há também um espaço especial, onde decorrem atividades e diversões para um dia emocionante e inesquecível.

No que toca aos espetáculos musicais, dia 1 de setembro é a vez da atuação de Fernando Daniel, no dia seguinte os Expensive Soul sobem ao palco e, dia 3, atua Pedro Abrunhosa. The Fucking Bastards também vão marcar presença nesta feira, onde haverá também um espetáculo de dança e um concerto com uma banda de música.

A entrada é livre até às 18h00 nos dias 1, 2 e 3 de setembro e, no último dia, todas as entradas são livres. Aproveite e faça parte deste evento, um dos principais do setor agropecuário a nível nacional.