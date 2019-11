Hoje às 00:00 Facebook

Esta é uma chamada para a mudança: reciclar já não é apenas a melhor opção, é a única.

Para que a reciclagem funcione, a colaboração dos cidadãos é indispensável. Com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para a importância da reciclagem e para as práticas corretas do seu processo, a LIPOR lançou a campanha "Recicla-te", uma abordagem que questiona os cidadãos quanto aos seus hábitos e motiva-os a juntarem-se a todas as pessoas que já reciclam e que ultrapassaram o problema. Pessoas que deixaram de tratar os resíduos como lixo e de misturar tudo no mesmo saco.

Esta ação de rastreio móvel ocorreu durante quase um mês nos municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Nesta ação foi realizado um quiz onde os cidadãos se submeteram a 10 perguntas sobre o processo de reciclar. Um rastreio em que era determinado ao inquirido se tinha um problema com a reciclagem e o seu grau de gravidade numa escala de 0 a 10. O objetivo passava por alertar e incentivar os cidadãos para a mudança dos seus comportamentos, de forma a comprometê-los com o futuro do planeta. Caso fosse diagnosticado um problema, o cidadão recebia um kit de reciclagem com todas as informações de que precisa para dar o primeiro passo rumo a um futuro mais amigo do ambiente.

Com objetivo de espalhar a mensagem e conceder notoriedade a esta temática emergente, o rastreio online. O rastreio encontra-se disponível online, em Recicla-te.pt, onde as pessoas podem descobrir se realmente têm um problema. Um processo simples e direto que passa por um desafio que identifica e dá a solução para ultrapassar o problema da melhor maneira.

Como reciclar só tem aspetos positivos, a LIPOR continua com ações de sensibilização para este tema iminente. "Recicla um amigo", é uma campanha onde pode desafiar alguém que ainda não recicla. Uma iniciativa que permite que as pessoas possam motivar os amigos e familiares que ainda não fazem a reciclagem dos resíduos a fazê-lo. Os visados recebem, literalmente, uma chamada de atenção com uma gravação de incentivo. A responsabilidade do problema do lixo é de cada um e a mudança também. Depende de todos não fazermos dos nossos resíduos, lixo.