Ano novo, vida nova, telemóvel reparado

Se estava a pensar substituir o seu smartphone este ano, pare um instante e pense melhor. Precisa realmente de um telemóvel novo ou o seu só precisa de um pequeno arranjo? É que agora já é possível fazê-lo na hora.

Cada vez mais os telemóveis têm um papel fundamental nas nossas vidas. São o nosso despertador, a nossa agenda, o nosso relógio, o nosso entretenimento em qualquer viagem ou fila de espera, a nossa ferramenta para fazer compras ou encomendar comida e a nossa forma de estar em permanente contacto com os nossos amigos, familiares e colegas de trabalho, enfim, com o mundo. No entanto, os azares acontecem e uma avaria no nosso smartphone pode traduzir-se no "fim do mundo". Por esta razão, a reparação de telemóveis tornou-se num serviço imprescindível.

A iServices sabe-o e reconhece aquela sensação de "drama" associado ao momento de quando surge algum problema técnico, por isso mesmo, soluciona qualquer avaria no seu smartphone na hora, fazendo um diagnóstico gratuito.

Os problemas no ecrã são dos danos físicos mais comuns em dispositivos móveis, por isso, se foi isto que lhe aconteceu, não pense que os azares desta vida só acontecem a si. Estes problemas podem ser verificados através do vidro estalado, partido, quando o ecrã tátil deixa de funcionar ou ainda quando a imagem não é apresentada corretamente. A iServices sabe que o vidro do ecrã é essencial para uma melhor nitidez ao visualizar os seus conteúdos preferidos e, por isso, substitui o seu ecrã em 30 minutos (o tempo de ir beber um café, por exemplo).

Assim que o seu ecrã esteja como novo, aproveite e coloque uma película de vidro a proteger tanto o ecrã como as câmaras. Esta é uma excelente medida de prevenção para que não lhe volte a acontecer o mesmo.

Os problemas com as baterias também são bastante comuns e influenciam o desempenho do seu equipamento móvel. De forma a prolongar o tempo de vida das baterias, é aconselhável adotar uma série de boas práticas no dia a dia, mas uma vez que se trata de um componente consumível, é normal que este se vá deteriorando com o tempo. Isso pode manifestar-se em diversas situações, como a bateria do dispositivo descarregar demasiado rápido, as aplicações ou sistema ficarem lentos ou sem resposta, o dispositivo encerrar ou reiniciar inesperadamente ou haver sinais de bateria inchada. Como ninguém gosta de ficar sem bateria a meio do dia, a iServices substitui a sua bateria na hora e ainda fica com uma garantia de dois anos.

Problemas com os botões do seu equipamento, que muitas vezes acumulam várias funções, como ligar, desligar, desbloquear, aumentar ou diminuir volume e capturar ecrã também são alguns dos mais comuns e que têm solução, assim como a reparação da câmara frontal e traseira do seu telemóvel. A câmara dos smartphones é um dos componentes mais procurados e o que tem mais peso no momento de tomada de decisão sobre a compra do equipamento. O smartphone é, por vezes, adquirido como alternativa à câmara fotográfica, por isso é imprescindível o bom funcionamento da sua câmara, até porque nunca se sabe quando vai surgir a oportunidade de atualizar o feed do seu Instagram.

Danos com líquidos, reparação da antena Wi-Fi, Bluetooth, GSM e GPS, algum problema com o sensor de proximidade, luminosidade, coluna de som e outros danos também são possíveis de solucionar. A iServices está disponível sete dias por semana, sempre até às 24 horas, para que nunca fique offline.

Saldos iServices: oportunidades únicas e grandes descontos

Podemos dizer que os saldos são, provavelmente, uma das melhores alturas do ano, principalmente para quem não dispensa um gadget de última geração. As promoções já invadiram as lojas, físicas e online, e na iServices não foi exceção. Descubra alguns produtos que estão com descontos até 50%.

A Coluna Bluetooth iServices é ideal para o DJ do grupo. Este aparelho, que está com 30% de desconto, oferece um som potente em todos os contextos, quer sejam interiores ou exteriores. Para quem gosta de andar com "a casa às costas", a Mochila Inteligente iServices, com 30% de desconto, é o acessório ideal para levar os seus pertences para todo o lado em segurança. Produzida com tecidos de alta qualidade e resistente à água, esta mochila antirroubo contém um código integrado para que esteja sempre segura, além de bolsos ocultos para que possa guardar todos os seus acessórios. A Mochila Inteligente iServices tem ainda disponível um bottle opener e uma porta de carregamento para que nunca lhe falte a bateria.

Para quem os que gostam da praticidade, mas não abrem mão do estilo, a iServices tem disponível a carteira em pele perfeita, equipada com um íman integrado que se fixa à traseira do seu smartphone. Há ainda auriculares, adaptadores, carregadores e cabos, tudo aos melhores preços, na loja online da iServices ou no espaço físico mais próximo de si.