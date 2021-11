Apurados os melhores vinhos da Península de Setúbal

Hoje às 07:47 Facebook

Twitter

Partilhar

XXI Concurso de Vinhos da Península de Setúbal entregou 55 medalhas de ouro e prata a vinhos de várias empresas da região, numa cerimónia na Quinta de Monsanto, em Lisboa.

A José Maria da Fonseca Vinhos, sediada em Azeitão, ganhou os prémios de Melhor Vinho do Concurso e Melhor Vinho Generoso com o Moscatel Roxo 20 Anos, na mais recente edição do concurso de vinhos organizado pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.

A fechar o pódio dos quatro vinhos mais premiados ficaram o D.O. Palmela Adega de Palmela Grande Reserva 2017, da Adega Cooperativa de Palmela; o Regional Península de Setúbal Terras do Pó Chardonnay e Viognier 2017, da Casa Ermelinda Freitas; e o Bacalhôa Roxo Vinha dos Frades 2020, da Bacalhôa - Vinhos de Portugal.

Em número global de medalhas obtidas, a Casa Ermelinda Freitas foi a empresa que mais se destacou, seguida da Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões e da Adega Cooperativa de Palmela. No total foram atribuídos 55 galardões, tendo concorrido 171 vinhos de 17 agentes económicos da Península de Setúbal.

Henrique Soares, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, considerou que esta edição demonstrou, mais uma vez, que a região está "viva e de boa saúde". Os mais recentes dados da Nielsen relativos ao primeiro semestre deste ano mostram que a região tem crescido em volume e valor, apesar dos impactos da pandemia, em particular no setor da restauração. As perdas foram atenuadas graças à distribuição e às exportações.

Para Henrique Soares, Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (CVRPS), esta edição do Concurso "Melhores da Região" demonstra, uma vez mais, a riqueza e diversidade da região: "A XXI edição demonstra que a região da Península de Setúbal está viva e de boa saúde. A CVRPS celebra este ano o seu 30.º aniversário e orgulhamo-nos muito do caminho que percorrido. Seremos sempre a região onde se produz um extraordinário vinho generoso, mas temo-nos afirmado também como uma região que dá cartas no mercado nacional e além-fronteiras, na produção de vinhos tranquilos - Rosés, Brancos e Tintos - e isso reflete-se do ponto de vista da certificação dos vinhos, com as denominações de origem Setúbal, Palmela e na Indicação geográfica Península de Setúbal, bem como no preço médio dos vinhos".

O Concurso de Vinhos da Península de Setúbal é organizado há 21 anos pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal com o objetivo de promover, valorizar e estimular a produção de vinhos de qualidade.

Confira aqui a lista dos vencedores

Adega de Palmela Grande Reserva 2017

Vinho Tinto D.O. Palmela

Adega Cooperativa de Palmela

Monocasta castelão, selecionado de vinhas velhas. Complexo, acompanha bem carnes vermelhas.



Bacalhôa Roxo Vinha dos Frades 2020

Vinho Rosado Regional Península de Setúbal

Bacalhôa - Vinhos de Portugal

Vinho rosé feito com casta de moscatel roxo de Setúbal.



Moscatel Roxo 20 Anos

Vinho Generoso D.O. Moscatel Roxo de Setúbal

José Maria da Fonseca Vinhos

Vinho com aroma de caramelo, laranja e especiarias, de paladar redondo, frutado e macio e final prolongado.



Terras do Pó Chardonnay & Viognier 2017

Vinho Branco Regional Península de Setúbal

Casa Ermelinda Freitas

Primeiro vinho branco Terras do Pó Reserva. Passa por madeira, tem boa estrutura e acompanha bem peixe e carnes brancas.

Mais informações aqui