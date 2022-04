As fragrâncias que vão tornar este Dia da Mãe ainda mais especial

Hoje às 09:41 Facebook

Inspire-se nesta coleção limitada da perfumaria da ​​​​​​​Mercadona e celebre a sua mãe como ela merece, neste dia dedicado à personificação da paciência e amor sem fim.

Há uma fragrância que representa carinho e cuidado incondicionais. Conhecemo-la como a palma da nossa mão. Desde que aprendemos a andar até quando as inseguranças nos dominam, sentimos o conforto de saber que a vamos sentir quando mais precisamos. Com ela, as quedas não parecem tão assustadoras, as dores tornam-se mais suaves. Tudo porque a nossa mãe está connosco e estará sempre, seja nas confidências partilhadas, seja no aroma do perfume que é tão dela.

Com o aproximar do dia dedicado a todas as mães, também está a chegar o momento de escolher o presente ideal para dar à pessoa que, além de mulher, é o conforto de casa. Mas antes que a indecisão domine, um passeio pelos corredores da Mercadona mostrará que a melhor surpresa está a um perfume de distância. Ou, neste caso, de quatro.

Pode começar a sua seleção pelo Lote Eleccion, composto por um perfume que junta em apenas 100 ml toda a tranquilidade e elegância que as flores oferecem. Esta fragrância junta a sensação inigualável da Hespéride-frutal com o cheiro único da peónia, lírio-do-vale e da violeta. Estes aromas contrastam maravilhosamente com os toques de pimenta-rosa e ozónico que tornam este perfume verdadeiramente intemporal.

Para além da fragrância, o conjunto não fica completo sem o ambientador capaz de tornar a casa um paraíso, onde dominam o patchuli, o musgo, a baunilha e os almíscares brancos. Por fim, este lote inclui um miminho de cerâmica, perfeito para pendurar no seu armário ou, até, para dar um toque mais pessoal ao carro.

Se a sua mãe for fã de jardinagem e quiser cheirar tão bem como as plantas que cuida com tanto afinco, então o Lote Rose Nude será o novo essencial à sua rotina. Acompanhado de um leque com motivos florais e frutais, este perfume de 100 ml oferece uma explosão de frescura que só a framboesa e o morango podem proporcionar. No coração desta fragrância está a rosa centifólia, acompanhada de patchuli e baunilha. Assim que a cheirar, vai rapidamente sentir um aroma a bergamota coração, a gardénia, cíclame e frésia. Por fim, o cedro, o âmbar e o musk dominarão os seus sentidos.

O musk e o patchuli também estão presentes no Soplo Musk, outra opção da Mercadona para maravilhar a sua mãe. E motivos não faltam! Este perfume deixará na pele um aroma incrível a madeira de cedro, chypre floral e almíscares brancos. São precisos 15 minutos para deixar os pulsos, cotovelos, têmporas e base do pescoço com os melhores aromas que já tiveram. E, como se isso não bastasse, o lote vem com um Lenço Foulard, para fazer a sua mãe sentir-se a mais bonita do mundo.

Mas, para que ela consiga reconhecer a sua beleza da mesma forma que o fazemos, precisa de uma pausa. Como nós, também as nossas mães precisam de momentos a sós para recarregar baterias. E é exatamente isso que lhe pode dar se escolher o conjunto My Moment. Este lote é três-em-um: o bálsamo de limpeza, a espátula e a musselina de algodão 100% egípcio vão ajudá-la a desmaquilhar-se, limpando também os poros e tonificando a pele. Com uma fórmula composta por óleos essenciais de eucalipto e cravo, camomila e manteiga de carité, pode aplicar o bálsamo de manhã e à noite, para revolucionar a sua rotina de cuidado diário.

Escolhido e embrulhado o presente, prepare-se para dar à sua mãe um pouco do que ela lhe tem dedicado como ninguém. Na memória vivem os momentos em que nos escapulíamos para o seu quarto e experimentávamos os perfumes que, religiosamente, guarda em cima da cómoda. Agora, vamos devolver-lhe a mesma sensação de felicidade e segurança que o seu aroma nos deu durante tantos anos.