"As máscaras estão de volta" a Vila Nova de Famalicão

Não se assuste... Trata-se, claro, do tão aguardado regresso das fantasias carnavalescas. O Carnaval de Famalicão vai voltar a reunir milhares de pessoas na noite de 20 de fevereiro, a mais aguardada do ano. Prepare já o seu disfarce.

A ansiedade já era muita, mas agora é oficial: o Carnaval de Famalicão está de regresso. Sob o mote "As máscaras estão de volta", a festa vai devolver aos foliões a diversão que lhes foi negada nos últimos dois anos. Se, em 2021 e 2022, as fantasias ficaram guardadas no armário, este ano milhares de pessoas vão encher as ruas da cidade, especialmente depois do pôr-do-sol.

No dia 20 de fevereiro, o cair da noite será o ponto de partida de uma celebração que durará até ao sol nascer. A noite de Carnaval vai compensar a longa espera e as saudades com muita música, dança e, claro, máscaras.

A juntar aos indispensáveis desfile e concurso de mascarados, a programação da noite de Carnaval inclui espetáculos de música ao vivo. O palco principal estará na Rua Luís Barroso com um concerto da Banda Myllenium.

Mas a grande novidade desta edição é a instalação de mais dois espaços de animação pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Um deles vai estar situado na Praça 9 de Abril, para as atuações dos DJ Demo, Tiago Cruz e Diogo Fonseca. O terceiro palco estará na Praça D. Maria II e será pisado pelos DJ Assis, Manel Fonseca e Overule e Landu BI.

Diversão segura e sustentável

Para garantir que o ambiente de festa é vivido por todos e em segurança, a Câmara Municipal vai disponibilizar 12 linhas de autocarros com viagens gratuitas. Os autocarros vão ligar a cidade a várias freguesias do concelho, nomeadamente Joane, Pedome, Riba d"Ave, Bairro, Ribeirão, Fradelos, Gondifelos, Arnoso Santa Eulália, Portela, Nine, Jesufrei e Lousado.

As viagens em direção ao centro da cidade serão às 21h30, 22h15 e 23h00. Para regressar, o ponto de partida é o Parque 1.º de Maio, em Famalicão, com viagens marcadas às 02h00, 03h45 e 05h00.

Além de assegurar o bem-estar de todos os foliões, o certame quer ser responsável para com o meio ambiente. Por isso, as bebidas serão servidas em copos de plástico reutilizáveis, reduzindo o desperdício.

Com tudo a postos, só falta preparar o seu disfarce. Dizem que não se deve voltar a um lugar onde já se foi feliz, mas quando se trata do Carnaval de Famalicão, não há outro sítio onde desejaríamos estar.