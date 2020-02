Hoje às 09:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Antes de falarmos sobre como preparar as PME para o mundo digital, precisamos de recuar um passo e responder a outra questão: por que é que se deve investir na Transformação Digital?

A resposta é clara: para tornar a sua empresa mais competitiva, fiável e sustentável num mundo em transformação acelerada. Razão pela qual o projeto PME Digital visa capacitar mais de 3.000 PME de norte a sul do país com competências digitais, contribuindo para a sua mudança organizacional estratégica, planeada e evolutiva. Em fevereiro e março terá lugar uma tour nacional no Norte, Centro e Alentejo com vista ao debate deste tema e à apresentação de resultados do projeto.

O projeto PME Digital tem como pilar central facilitar a transição das PME para este ambiente de transformação digital, a qual se traduz como um dos principais fatores impulsionadores da competitividade num mundo em transformação, revelando-se uma resposta altamente eficaz para adoção de novas práticas de gestão. Mas antes da resposta, importa perguntar: o que é a Transformação Digital?

A Transformação Digital é um processo contínuo de mudança organizacional estratégica, planeada e evolutiva, ao longo do qual se potenciam as competências digitais da plataforma tecnológica e a inovação para se atingirem determinados objetivos de negócio. Trata-se de uma mudança de estratégia para negócios mais fiáveis, mais sustentáveis e mais competitivos num mundo em Transformação Digital.

O ISQ, em parceria com o TICE.PT e a ESMAD do IPP, desenvolveram o Projeto PME Digital. Para além de apoiar a Transformação Digital das Empresas, o projeto apoia também a promoção de mudanças disruptivas nos modelos de negócio, produtos e processos produtivos. Conta também com o apoio de várias entidades nacionais de referência, como o Cluster Automóvel MOBINOV, Cluster do Habitat Sustentável CENTROHABITAT, Cluster Portugal Mineral Resources, IDC, COTEC, IFD, CCDRs, Programa INCoDe2030, CTCV, Inova+, ISEP e Universidade de Évora.

Através de um mapeamento da situação e partida relativamente à Transformação Digital, avaliação do nível de maturidade das Empresas Portuguesas, levantamento de boas práticas e lessons learned nacionais e internacionais, o Projeto PME Digital deixa como testemunho a Plataforma HUB Acelerador Digital, com uma diversidade de conteúdos e ferramentas.

Tour Nacional | PME Digital

Durante os meses de fevereiro e março, o consórcio promove uma Tour Nacional para apresentar os resultados do projeto PME Digital, passando pelas regiões Norte, Centro e Alentejo.

Para além da apresentação de resultados, conteúdos, ferramentas e da plataforma HUB Acelerador Digital, a Tour Nacional irá promover dinâmicas de interação com entidades de referência na temática a nível nacional, bem como a oportunidade de as Empresas apresentarem desafios tecnológicos e barreiras organizacionais ou tomarem conhecimento de formas de financiamento para os seus projetos de Transformação Digital.